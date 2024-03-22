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Ребров: Ми переглядали ісландців

Сьогодні 07:54 70 0
Ребров: Ми переглядали ісландців
УАФ
#Збірна України з футболу, #Сергій Ребров

Джерело - УАФ.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів, що національна команда готувалася до Ісландії - тренерський штаб переглядав матчі суперника.

Його слова наводить УАФ.

"Ми переглядали ісландців. Але зараз буде зовсім інша гра. Ми гратимемо в Польщі, де буде дуже багато наших уболівальників. Я впевнений, буде заповнений стадіон, усі чекатимуть матчу.

Насамперед, футболісти повинні відновитися, це дуже важливо зараз. Попереду буде інша гра та інший настрій для наших гравців", - сказав наставник.

Нагадаємо, українська національна команда переграла боснійців у півфінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024. У фіналі кваліфікації шляху В збірна України зіграє проти Ісландії.

Вирішальна зустріч відбору відбудеться у польському Вроцлаві у вівторок, 26 березня. Гра буде номінально домашньою для українців.

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