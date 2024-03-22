Ребров: Ми переглядали ісландців

Джерело - УАФ.
Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів, що національна команда готувалася до Ісландії - тренерський штаб переглядав матчі суперника.
Його слова наводить УАФ.
"Ми переглядали ісландців. Але зараз буде зовсім інша гра. Ми гратимемо в Польщі, де буде дуже багато наших уболівальників. Я впевнений, буде заповнений стадіон, усі чекатимуть матчу.
Насамперед, футболісти повинні відновитися, це дуже важливо зараз. Попереду буде інша гра та інший настрій для наших гравців", - сказав наставник.
Нагадаємо, українська національна команда переграла боснійців у півфінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024. У фіналі кваліфікації шляху В збірна України зіграє проти Ісландії.
Вирішальна зустріч відбору відбудеться у польському Вроцлаві у вівторок, 26 березня. Гра буде номінально домашньою для українців.