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Лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ виконає гімн перед грою Україна - Ісландія

Це буде його друге виконання славеня перед матчем збірної
Сьогодні 17:50 146 0
Лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ виконає гімн перед грою Україна - Ісландія

Джерело - Telegram-канал УАФ.

Фронтмен популярного гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець заспіває Державний гімн України напередодні початку вирішального матчу за вихід на Євро-2024 з футболу проти збірної Ісландії.

Про це повідомляє УАФ.

Гра відбудеться у польському Вроцлаві на "Тарчинський Арена Вроцлав" 26 березня, початок - 20:45 (місцевий час) і 21:45 (київський час).

Сергій вже виконував гімн перед зустріччю з Північною Македонією, яка відбулася у жовтні минулого року в чешській Празі. Тоді збірна України перемогла з рахунком 2:0

Нагадаємо, збірна України переграла Боснію на виїзді - 2:1. Все вирішили голи форвардів Романа Яремчука і Артема Довбика на 85-й та 88-й хвилині гри. 

26 березня українська команда у Польщі (в номінально домашньому матчі) зіграє з Ісландією у фіналі плей-оф за вихід на Євро-2024.

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