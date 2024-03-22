Лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ виконає гімн перед грою Україна - Ісландія

Це буде його друге виконання славеня перед матчем збірної

Фронтмен популярного гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець заспіває Державний гімн України напередодні початку вирішального матчу за вихід на Євро-2024 з футболу проти збірної Ісландії.

Про це повідомляє УАФ.

Гра відбудеться у польському Вроцлаві на "Тарчинський Арена Вроцлав" 26 березня, початок - 20:45 (місцевий час) і 21:45 (київський час).

Сергій вже виконував гімн перед зустріччю з Північною Македонією, яка відбулася у жовтні минулого року в чешській Празі. Тоді збірна України перемогла з рахунком 2:0.

Нагадаємо, збірна України переграла Боснію на виїзді - 2:1. Все вирішили голи форвардів Романа Яремчука і Артема Довбика на 85-й та 88-й хвилині гри.

26 березня українська команда у Польщі (в номінально домашньому матчі) зіграє з Ісландією у фіналі плей-оф за вихід на Євро-2024.