Головне
Доля пробачає, але суворо попереджає: 5 висновків з матчу Боснія — Україна
Сьогодні 11:22 1095
Україна розучилася грати в бий-біжи
Сьогодні 14:46 579
Олег Кузнецов: За 20 років не взяв жодної копійки від агентів чи батьків футболістів
Сьогодні 13:27 610
Яремчук вийшов на п'яте місце в списку бомбардирів збірної України
Сьогодні 07:11 986
Заміна для Бражка та перевірка новачків: хто гратиме за молодіжну збірну України в березневих матчах
Сьогодні 06:00 660
Ребров: "Врятували гру завдяки бажанню футболістів"
Сьогодні 01:06 1113
Лунін: "Поле було не в найкращому стані, але потрібно звертати увагу на свою гру"
Сьогодні 01:01 757
Яремчук: "Ми - команда!"
Сьогодні 00:49 861
Боснія і Герцеговина - Україна: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 00:35 7731
Ястремська в напруженому матчі перемогла Севілл у другому колі турніру в Маямі
Сьогодні 00:33 849
Блоги
Україна розучилася грати в бий-біжи
Україна розучилася грати в бий-біжи Ігор Бойко
Сьогодні 14:46 563
Олег Кузнецов: За 20 років не взяв жодної копійки від агентів чи батьків футболістів
Олег Кузнецов: За 20 років не взяв жодної копійки від агентів чи батьків футболістів Максим Розенко
Сьогодні 13:27 597
Доля пробачає, але суворо попереджає: 5 висновків з матчу Боснія — Україна
Доля пробачає, але суворо попереджає: 5 висновків з матчу Боснія — Україна Максим Салівон
Сьогодні 11:22 1047
Заміна для Бражка та перевірка новачків: хто гратиме за молодіжну збірну України в березневих матчах
Заміна для Бражка та перевірка новачків: хто гратиме за молодіжну збірну України в березневих матчах Дмитро Климчук
Сьогодні 06:00 657
Україна розкриє таємницю Боснії, а греки вразять казахів: суперекспрес на кваліфікацію Євро-2024 з коефіцієнтом 6,75
Україна розкриє таємницю Боснії, а греки вразять казахів: суперекспрес на кваліфікацію Євро-2024 з коефіцієнтом 6,75 Максим Салівон
Вчора 14:12 537
Відіб'ємо бажання базікати про наші справи: 5 інтриг матчу Боснія — Україна
Відіб'ємо бажання базікати про наші справи: 5 інтриг матчу Боснія — Україна Максим Салівон
Вчора 12:08 1143
Група «Чемпіонська» Першої ліги: 10 претендентів з різними шансами на вихід до УПЛ
Група «Чемпіонська» Першої ліги: 10 претендентів з різними шансами на вихід до УПЛ Віктор Слюсаренко
20.03.2024 15:45 1652
Лунін проти Трубіна: кого обере Ребров у протистоянні зіркових голкіперів збірної
Лунін проти Трубіна: кого обере Ребров у протистоянні зіркових голкіперів збірної Максим Салівон
20.03.2024 12:02 681
Ребров проти Боснії і Герцеговини: статистика, проблеми у складі та шанси відібратися на Євро-2024
Ребров проти Боснії і Герцеговини: статистика, проблеми у складі та шанси відібратися на Євро-2024 Соломія Романчук
20.03.2024 10:00 728
Виклик молодшого Шевченка, зміна тренера та перебудова складу: з ким збірна України U-19 боротиметься за вихід на Євро
Виклик молодшого Шевченка, зміна тренера та перебудова складу: з ким збірна України U-19 боротиметься за вихід на Євро Дмитро Климчук
19.03.2024 21:06 975
Шевченко та Ребров знову разом
Шевченко та Ребров знову разом Андрій Твердохліб
19.03.2024 19:30 3299 2
Іван Яремчук: Коли почалася війна, записався в тероборону
Іван Яремчук: Коли почалася війна, записався в тероборону Максим Розенко
19.03.2024 13:20 1274
Що об'єднує Боснію і Україну: війна, економіка та величезна діаспора
Що об'єднує Боснію і Україну: війна, економіка та величезна діаспора Максим Розенко
19.03.2024 08:55 1501
Не Бускетс, але й не Тимощук: хто замінить Степаненка в матчі Боснія і Герцеговина - Україна
Не Бускетс, але й не Тимощук: хто замінить Степаненка в матчі Боснія і Герцеговина - Україна Ігор Бойко
18.03.2024 18:43 2011
Колосальне домінування: підсумки виступу Іги Швьонтек в Індіан-Веллсі-2024
Колосальне домінування: підсумки виступу Іги Швьонтек в Індіан-Веллсі-2024 Андрій Зуєв
18.03.2024 14:57 1108
"Ми могли померти будь-якої миті": легенда збірної Боснії і Герцеговини в дитинстві пережив війну та захоплювався Шевченком
"Ми могли померти будь-якої миті": легенда збірної Боснії і Герцеговини в дитинстві пережив війну та захоплювався Шевченком Юрій Шевченко
18.03.2024 08:38 16802
Динамо перемагає, Рух дивує, Шахтар мріє: підсумки 21 туру УПЛ
Динамо перемагає, Рух дивує, Шахтар мріє: підсумки 21 туру УПЛ Максим Салівон
17.03.2024 18:50 1428
25 років тому Динамо перемогло Реал і пробилося у півфінал Ліги чемпіонів
25 років тому Динамо перемогло Реал і пробилося у півфінал Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
17.03.2024 13:53 8595
Те, що допоможе здолати Боснію: як буде грати збірна в плей-оф кваліфікації Євро-2024 в атаці
Те, що допоможе здолати Боснію: як буде грати збірна в плей-оф кваліфікації Євро-2024 в атаці Максим Салівон
16.03.2024 15:18 1726
Виступ українок в Індіан-Веллсі-2024: короткі підсумки
Виступ українок в Індіан-Веллсі-2024: короткі підсумки Андрій Зуєв
16.03.2024 15:00 2217 1
Прямі трансляції

Україна розучилася грати в бий-біжи

...Але поле було дійсно поганим.
Сьогодні 14:46 Ігор Бойко 579 0
Україна розучилася грати в бий-біжи
#Збірна України з футболу, #Сергій Ребров, #Збірна Боснії і Герцеговини з футболу

Джерело - Чемпіон.

Якщо хочеться справді нетривіальний висновок після матчу збірної України проти Боснії та Герцеговини, то він у тому, що Україна розучилася грати в те, що легко схарактеризувати двома словами: "бий-біжи" чи "бий-борись".

Інше питання, чи навчилися другого.

Нинішнє покоління українських футболістів росло в гарних тепличних умовах на сучасних базах, де були газони, манежі для тренувань у погану погоду та завжди хороше екіпування. У перших матчах року в УПЛ не було класичного весняного футболу, більшість газонів мали гарний стан.

Поле в Зениці було поганої якості. І це стало цілковитою несподіванкою для команди. Збірна України з часів Андрія Шевченка на посаді головного тренера почала відходити від попереднього стилю та більше хоче грати з м'ячем, будувати гру від власних воріт та використовувати технічно-тактичні чесноти, а не морально-вольові.

Україна добре навчилася тренуватися грати в футбол та розуміти те, як у футбол потрібно грати, однак вихід за рамки тепличних умов створив небачені труднощі.

Через це було створено шалений парадокс. Україна не хоче грати в бій-біжи, теоретично розуміє, як потрібно грати в футбол із м'ячем, однак на цьому полі не може робити другого та не може повернутися до налаштувань першого. Бо не вміє.

Через це вже на 10-15 хвилині матчу стало зрозумілим, що в цій грі вийде як вийде.

Головне тренерське кредо Сергія Реброва - структура понад усе. У поведінці команди на полі все має бути прорахованим до найменших деталей, план та завдання дуже детальні, а дрібниці вагомі. Та ми вже визначили, що цей матч мав свої правила, які просто зруйнували план-сценарій Реброва та його тренерського штабу.

Здивував суперник. Ребров після матчу говорив здебільшого загальні фрази, але в деяких із них була важлива інформація. "З цим тренером команда раніше ніколи не грала з трьома центрбеками", - наголосив наставник української команди.

У першому таймі було помітно, що Україна до цього абсолютно не готувалася та не змогла пристосуватися. У цьому немає жодного провалу, тому що Боснія та Герцеговина дійсно здивувала, а необхідність тримати структуру та відсутність лідерів на полі давалася взнаки. Та про це далі.

У перерві для кращого переходу від володіння в атаку нижче почав грати опорний хавбек Володимир Бражко, повний дебютант команди. Його поява поруч з Іллею Забарним та Миколою Матвієнком позаду створювала більше варіантів для просування м'яча вперед. Хід був логічним та він не дуже допоміг, бо гра вже була під контролем суперника.

Схема схемою, тактика тактикою, але те, в чому кращими були боснійці від самого початку матчу - агресія та активність. Вони дуже багато бігали, грали агресивно як проти м'яча, так і з ним. Артем Довбик не мав свободи, Георгій Судаков та Михайло Мудрик витрачали дуже багато сил, щоб знайти вільний простір, але отримували по ногах та втомлювалися бути під постійним тиском. Зрештою, повертаючись до ролі лідера на полі, то Мудрик намагався бути ним. У такій грі важливо брати ініціативу на себе, тягнути.

Боснійці увімкнули усі козирі свого балканського характеру: били, провокували, були злими та неприємними. Ця українська команда без Тараса Степаненка та Андрія Ярмоленка була занадто м'якою та малодосвідченою в таких бійках. Упродовж матчу виникла гарна можливість хлопчикам стати чоловіками, й тепер багато про це будуть говорити, але важко сказати, що вийшло саме так.

Україна повинна була програти цей матч. Поразка б стала логічною та абсолютно справедливою. А потім сталося це, перемога.

Як? Сила волі? Дух? "Характер української нації" (с, Ребров)?

Не без цього, але варто все ж виділяти два фактори: втома боснійців, деякі симуляції, яких через втому були зовсім не симуляціями, а також тактика. Вихід другого нападника Романа Яремчука та перехід на 4-4-2 був очевидним спрощенням гри та створенням нових умов. Довгі передачі, переведення м'яча з флангу на фланг та навіси до штрафного майданчика - до цього вже не були готовими суперники.

Яремчук забив після передачі з флангу та сам виконав передачу з флангу для другого гола.

Ребров дуже довго тягнув із замінами, аби не руйнувати свою структуру, а потім це призвело до успіху. Зовсім не дивно для цього футбольного матчу. Дуже дивного та абсолютно кубкового за своїм характером.

Україна йде далі та зіграє у фіналі кваліфікації. Несподівано, якщо говорити про розвиток матчу.

Висновок буде дуже простим. Наступного разу - а він уже у вівторок - потрібно бути краще готовими до того, що все пішло не так, як планувалося. Вміти реагувати, щоб погане поле, тактична схема та агресивний суперник були хіба обставинами, а не причинам невдач. Треба вчитися і футболістам, і тренерському штабу, і вболівальникам, до речі, теж. Але останнім не звикати жити у вогні впродовж матчів збірної України.

Ігор Бойко, для Чемпіона

Фото: УАФ

Доля пробачає, але суворо попереджає: 5 висновків із матчу Боснія — Україна

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Боснія і Герцеговина - Україна: відео голів і огляд матчу Боснія і Герцеговина - Україна: відео голів і огляд матчу 7731
Боснія і Герцеговина — Україна 1:2. Як це було Боснія і Герцеговина — Україна 1:2. Як це було 24877
Росіяни вбили маму української спортсменки Малькової Росіяни вбили маму української спортсменки Малькової 20549 1
Яремчук: Хочеться радувати хлопців, які зараз на фронті Яремчук: Хочеться радувати хлопців, які зараз на фронті 7422
Визначився суперник збірної України у фіналі плей-оф кваліфікації Євро-2024 Визначився суперник збірної України у фіналі плей-оф кваліфікації Євро-2024 26378 1
Шалений камбек на останніх хвилинах: збірна України вирвала перемогу над Боснією і Герцеговиною у плей-оф кваліфікації Євро-2024 Шалений камбек на останніх хвилинах: збірна України вирвала перемогу над Боснією і Герцеговиною у плей-оф кваліфікації Євро-2024 48688 15
Рекомендуємо
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 47515 1
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 45569
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 136627 1
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 80976
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 36124 1
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 6402 2