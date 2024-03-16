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Те, що допоможе здолати Боснію: як буде грати збірна в плей-оф кваліфікації Євро-2024 в атаці

Чому наставнику «синьо-жовтих» не позаздриш.
Сьогодні 15:18 Максим Салівон 144 0
Те, що допоможе здолати Боснію: як буде грати збірна в плей-оф кваліфікації Євро-2024 в атаці
#Боснія і Герцеговина, #Збірна України з футболу, #Олександр Зінченко, #Олександр Зубков, #Сергій Ребров, #Віктор Циганков, #Микола Шапаренко, #Георгій Судаков, #Михайло Мудрик, #Євро-2024 з футболу, #Руслан Малиновський, #Олексій Гуцуляк

Джерело - Чемпіон.

Вже наступного четверга головна команда країни проведе перший і, сподіваємося, не останній матч плей-оф кваліфікації Євро-2024. В двобої з Боснією Україна небезпідставно вважається фаворитом. Однак напередодні сутички в Сергія Реброва є одразу кілька проблем із формуванням остаточного вибору стартової 11-ки. Й однією з головних є дилема, яким чином та яким набором футболістів діяти ближче до воріт суперника. 

Сталий підхід до тактики

З Ребровим на чолі "синьо-жовті" зіграли 8 матчів. І якщо не брати до уваги першу гру, а це був товариський поєдинок з Німеччиною, в усіх випадках легенда Динамо робив вибір на користь тактичної побудови 4-1-4-1. Саме від цієї, четвірки перед єдиним нападником, залежала гра України в атаці загалом. На жаль, перед протистоянням із балканцями Ребров опинився одразу перед кількома викликами. 

Не зможе взяти участь у матчі лідер збірної Андрій Ярмоленко. Та відсутність капітана — півбіди. Здавалося б, із урахуванням показників Віктора Циганкова в матчах за Жирону з початку сезону це великою проблемою не буде. Але доля вирішила випробовувати нас до останнього. Тиждень тому Віктор зазнав пошкодження в матчі своєї команди. Чи зможе Циганков взяти участь у грі з боснійцями — невідомо

То ж саме час поговорити про кадрове наповнення та варіанти ведення гри "синьо-жовтими" в тій частині, яка, ймовірно, стане ключовою в справі досягнення позитивного результату. Вашій увазі три можливі поєднання футболістів, які, на нашу думку, можуть мати місце на полі стадіону в Зениці. 

Циганков-Судаков-Зінченко-Мудрик

Найбільш вірогідний варіант, якби не одразу два "але". Якщо Циганков, вірогідно, приїде до розташування збірної з пошкодженням, яке може бути заліковане чи бодай "заморожене" безпосередньо перед грою, й це може дозволити Віктору команді допомогти, то у випадку з Олександром Зінченком ситуація інша. Хавбек Арсенала прибув у розташування збірної, відновившись після травми й зігравши в двох останніх матчах своєї команди. Але провів на полі загалом 26 хвилин після того, як був відсутній протягом 5 ігор. Ступінь його готовності так само викликає сумніви. 

Саме таке поєднання футболістів дійсно було б оптимальним і найбільш доречним. А головне — випробуване часом та Ребровим на практиці. Інтелект Циганкова та Судакова, помножені на швидкість Мудрика, а також працелюбність, динамічність та мобільність Зінченка, здатні пробити й значно більш міцну стіну, ніж ту, що нам готує Боснія.  

Зубков-Судаков-Малиновський-Мудрик

Якщо не побачимо на полі ні гравця претендента на титул в Іспанії, ні футболіста учасника чвертьфіналу Ліги чемпіонів, матимемо суттєво ослаблену команду. Разом з тим, відсутність Циганкова й Зінченка відкриває перед тренерським штабом інші можливості. 

Перший претендент на заміну Віктору — Олександр Зубков. Хавбек Шахтаря є футболістом зовсім іншого типу. Від Зубкова радше не дочекаєшся тонкого прихованого пасу чи "нарізання" двох-трьох опонентів на фланзі, але Олександр здатний взяти своє іншим. В першу чергу — наполегливістю, жорсткістю й притаманною тому ж Зінченку працьовитістю. Саме остання при такому поєднанні гравців на полі дозволить залучити Руслана Малиновського. Слабкі скіли виконавця Дженоа в грі на оборону може компенсувати саме Зубков, який вже демонстрував уміння зміщуватися в зону правого центрального атакувального півзахисника й продуктивно страхувати партнера. В такому разі Україна зможе використати й головну зброю Руслана — ефективні дальні ударі.     

Гуцуляк-Судаков-Шапаренко-Мудрик

Вже після того, як отримав пошкодження Циганков, Ребров довикликав із резервного списку двох футболістів. Одним з них став Олексій Гуцуляк. Хавбек залишається одним із небагатьох дійсно яскравих футболістів Дніпра-1. А тому його появу з Боснією з перших хвилин виключати теж не варто. За ігровим стилем Гуцуляк більше нагадує Циганкова, ніж Зубкова. Футбол Олексія — це про спроби досягти мети за рахунок хитрих передач, уміння опинитися у вільних зонах та постійній взаємодії з партнерами. Інша справа, що досвіду на такому рівні Гуцуляк практично не має. 

Якщо ж за відсутності Зінченка Ребров з тих чи інших причин вирішить не використовувати в старті Малиновського, в такому випадку першим кандидатом на появу на полі є Микола Шапаренко. Так, за своїми якостями півзахисник Динамо багато в чому дублює Георгія Судакова. Проте дует цих двох перед центрфорвардом чи не найкраще гарантує просування м’яча до воріт суперника. У грі ж на оборону в "лінощах" ні Микола, ні Георгій точно не помічені.   

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