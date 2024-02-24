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"У мене стоїть блок": Мілевський розповів, як він утримується від вживання алкоголю

Зірковий у минулому футболіст розпочав нове життя
Сьогодні 13:43 Андрій Дунець 195 0
"У мене стоїть блок": Мілевський розповів, як він утримується від вживання алкоголю
#Артем Мілевський

Джерело - БОМБАРДИР.

Артем Мілевський поділився секретом утримання від вживання алкогольних напоїв після того, як пережив серйозні проблеми зі здоров'ям.

В гості до колишньої зірки футболу завітав журналіст Роман Бебех і розпитав його про це.

"Допомогли люди, які були поруч. Саме тоді, коли погано, й проявляються справжні друзі. Наприклад, Саня Алієв приїжджав... Після цього просто не хочеться підводити людей. Не хочеться "бухати"... В мене стоїть такий блок, що якщо я вип'ю, то мені знов стане погано. Я може й хочу якусь там чарку "махнути" чи келих вина, але оцей блок і ранковий стан..." – сказав Мілевський.

Відео

Нагадаємо, восени минулого року Мілевський на тлі проблем зі здоров'ям, спричинених уживанням алкоголю, погодився лягти до лікарні. А його близький друг Олександр Алієв розповідав, що Артем навіть був у комі.

Мілевський оригінально привітав Яремчука з днем народження, згадавши його низьку результативність

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