"У мене стоїть блок": Мілевський розповів, як він утримується від вживання алкоголю

Зірковий у минулому футболіст розпочав нове життя

Джерело - БОМБАРДИР.

Артем Мілевський поділився секретом утримання від вживання алкогольних напоїв після того, як пережив серйозні проблеми зі здоров'ям.

В гості до колишньої зірки футболу завітав журналіст Роман Бебех і розпитав його про це.

"Допомогли люди, які були поруч. Саме тоді, коли погано, й проявляються справжні друзі. Наприклад, Саня Алієв приїжджав... Після цього просто не хочеться підводити людей. Не хочеться "бухати"... В мене стоїть такий блок, що якщо я вип'ю, то мені знов стане погано. Я може й хочу якусь там чарку "махнути" чи келих вина, але оцей блок і ранковий стан..." – сказав Мілевський.

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Нагадаємо, восени минулого року Мілевський на тлі проблем зі здоров'ям, спричинених уживанням алкоголю, погодився лягти до лікарні. А його близький друг Олександр Алієв розповідав, що Артем навіть був у комі.

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