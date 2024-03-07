Непереконливий Шахтар і розгублене Динамо. Головні інтриги 20 туру УПЛ

Цього разу чергове ігрове коло чемпіонату України стартує майже всередині тижня.

Джерело - Чемпіон.

Враховуючи інтереси головної команди країни, УПЛ поступово переходить на посилений графік проведення матчів. А тому найближчі два тури розтягнуті в часі, а матчі будуть зіграні протягом десяти днів. Саме час поговорити про найцікавіше. На що варто звернути увагу перед тим, як дивитися матчі рідної першості?

Чи здивує Минай в матчі з фаворитом знову?

За підсумками двох перших турів закарпатський клуб набрав чи не таку ж кількість очок, як за всю першу половину сезону. Заслуга Желько Любеновича очевидна. Серб на очах успішно ліпить з відверто посередніх футболістів Команду. Й це тоді, коли в зимову паузу склад Минаю поповнили 11(!) виконавців. Виявляється, для досягнення позитивного результату зовсім не треба чекати якусь міфічну кількість часу, коли новачки успішно "акліматизуються".

Наступний суперник Миная Зоря набрав ті ж чотири бали, що й "лиси". Луганці не дозволили суперникам забити, й це в контексті невдалої гри команди в обороні в першому колі (19 пропущених) дійсно важливо. Але матч із закарпатцями пропустить чи не ключовий футболіст цієї Зорі Жордан. Зважаючи на сміливу та дисципліновану гру Миная в перших двох турах по перерві, шанс знову не залишитися без залікових балів в номінальних гостей буде.

Коли повернеться звичне Динамо Шовковського?

"Біло-сині" їдуть в гості до команди, матчі якої вболівальники відвідували задовго до офіційного дозволу. Рівняни програли обидва матчі після зимової паузи, й підтвердили — з такою грою уникнути вильоту буде важко. Не менш важливо, що в обох іграх Верес пропускав по два голи. Саме в "народного клубу" — друга найгірша оборона в УПЛ. Верес зберігав свої ворота сухими лише в трьох матчах з початку сезону, а в п’яти останніх іграх не більше одного м’яча рівнянам забивали лише раз.

Чому це важливо в контексті матчу 20 туру з Динамо? З Олександром Шовковським на чолі кияни не тільки виграли всі матчі, а й до останнього туру забивали не менш як по два голи. Й лише Чорноморцю Романа Григорчука з його вмінням максимально сковувати суперника, вдалося змусити Динамо понервувати. Кияни діяли невпевнено, забили усього один гол, та й той — подарований воротарем "моряків". То ж гра в Рівному покаже, чи був матч із Чорноморцем лише випадковим епізодом, продиктованим майстерністю досвідченого тренера суперника й силою організованості одеситів? Інший сценарій менш привабливий, і означатиме необхідність пошуку нового імпульсу вдалої взаємодії гравців лінії атаки. Не варто забувати, що з Вересом, як і з Чорноморцем, стрижневого Віталія Буяльського на полі не побачимо.

Який Шахтар виявиться "справжнім"?

Діючий чемпіон поки не вражає. "Кабінетна" перемога над Олександрією на фоні відверто слабкої гри в усіх ланках змінилася сумбурним футболом у матчі з Кривбасом. Не варто тішитися ілюзіями — розгром криворіжців став реальністю не тому, що "гірники" заграли не гірше самих себе кращого зразка осені минулого року. Це Кривбас розклеївся настільки, що дозволив супернику відчути повну свободу дій.

В сухому залишку по перерві донеччани поки відверто страждають від браку ідей на половині поля опонентів. І щойно візаві вдається хоч епізодами "забетонувати" підходи до свого штрафного майданчика, "помаранчево-чорні" одразу отримують рівняння, яке не в змозі розв’язати. Не в формі лідер середньої лінії Георгій Судаков, а це відображається на складовій креативу команди загалом. Маріно Пушичу не позаздриш. Колос Ярослава Вишняка — не та команда, яка дозволить собі розкриватися, як Кривбас. Саме тому на полі знову може постати той Шахтар, який впізнати буде непросто.

Що придумає Калитвинцев для розв'язання проблем в атаці?

В обох матчах після паузи Полісся недорахувалося залікових пунктів, яких може критично не вистачити на фініші сезону. Та якщо житомирці не зберуться з думками вже в найближчій грі з Олександрією, становище в таблиці погіршиться ще більше. А там не за горами й прощання з мрією зіграти в єврокубках.

Наставник "вовків" Юрій Калитвинцев мусить відродити хижий інстинкт підлеглих. Основною причиною останніх невдач Полісся стала відверто беззмістовна, подекуди навіть боягузлива гра на половині поля суперників. Подекуди складалося враження, що житомирці не грають, а страждають. Втрата Бені Макуани може мати катастрофічні наслідки, та поки в екс-тренера збірної України все ж є час та ресурси ситуацію виправити. З наявних внутрішніх резервів виділяються два футболісти, які можуть змінити гру колективу на краще. Це Василь Грицук, а особливо — Олександр Назаренко. Колишній футболіст Дніпра саме голодний до звершень після травми, а головне — дійсно має потенціал стати лідером команди.

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