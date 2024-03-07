Судаков: Проти Колоса завжди важко грати

Півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков прокоментував підготовку команди до матчу 20 туру чемпіонату України проти Колоса з Ковалівки.

Про це повідомляє пресслужба команди.

За його словами, грати проти клубу з Ковалівки завжди складно.

"Проти "Колоса" кожен матч для нас дуже важкий. Я, напевно, не пам'ятаю жодного, який дався нам легко.

Там грають дуже якісні футболісти, в них 30+, напевно, команда, вже з досвідом, дуже хороша оборона, вони дуже мало пропускають.

Кирило Фесюн там 10 ігор на нуль зіграв, проти них завжди складно грати, в першу чергу нам треба працювати над атакою", — сказав Судаков.