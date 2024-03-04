Рейтинг WTA: Костюк та Ястремська покращили свої позиції

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк, попри поразку на турнірі в Сан-Дієго, продемонструвала прогрес в оновленому рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).
Лідирує у ньому полька Іга Швьонтек. Друге місце посідає чемпіонка Australian Open-2024 білоруска Арина Соболенко. Трійку лідерів замикає представниця США Корі Гауфф.
Лідеркою рейтингу серед українок є Еліна Світоліна, яка зберегла 17-те місце. Водночас Даяна Ястремська стала 31-ю (+1). Марта Костюк, яка дійшла до фіналу WTA в Сан-Дієго, піднялася на дві позиції.
Ангеліна Калініна залишилася 35-ю, а Леся Цуренко опустилася на 37-ме місце.
Рейтинг WTA
|1 (1)
|Іга Швьонтек (Польща)
|10105
|2 (2)
|Арина Соболенко
|8725
|3 (3)
|Корі Гауфф (США)
|6975
|4 (4)
|Олена Рибакіна (Казахстан)
|6848
|5 (5)
|Джессіка Пегула (США)
|5145
|6 (6)
|Он Жабер (Туніс)
|4173
|7 (7)
|Маркета Вондроушова (Чехія)
|4070
|8 (8)
|Цінвень Чжен (Китай)
|4040
|9 (9)
|Марія Саккарі (Греція)
|3565
|10 (10)
|Олена Остпаненко (Латвія)
|3548
|17 (17)
|Еліна Світоліна (Україна)
|2332
|31 (32)
|Даяна Ястремська (Україна)
|1577
|
32 (34)
|Марта Костюк (Україна)
|1566
|35 (35)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1538
|37 (36)
|Леся Цуренко (Україна)
|1447
|129 (130)
|Юлія Стародубцева (Україна)
|586
|135 (135)
|Дарина Снігур (Україна)
|555
|179 (180)
|Катерина Байндл (Козлова) (Україна)
|427
|184 (187)
|Катеріна Завацька (Україна)
|419
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