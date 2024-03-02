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Дербі Манчестера та голепад в Італії: суперекспрес на євровікенд із коефіцієнтом 7,90

Великий футбол у Західній Європі не стоїть на місці.
Сьогодні 21:56 Максим Салівон 182 0
Дербі Манчестера та голепад в Італії: суперекспрес на євровікенд із коефіцієнтом 7,90
#Аталанта, #Болонья, #Вільярреал, #Гранада, #Дженоа, #Інтер, #Манчестер Сіті, #Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Жагу азарту розуміє не кожен. Та якщо ви належите до тих, хто полюбляє не просто переглядати футбол, а й робити розумні інвестиції, вам до нас. До вашій уваги — чотири матчі західноєвропейських першостей неділі-понеділка, які варті особливої уваги.   

Вільярреал — Гранада. Турнір — Ла Ліга, дата проведення матчу — 3 березня, час початку — 15:00

Першим матчем другого вихідного в Примері буде протистояння у Вільярреалі. Валенсійці не програють у шести зустрічах в Ла Лізі поспіль, господарі записали до свого активу перемоги над Сосьєдадом та Барселоною, забили у цих матчах 8 голів, та ще й на виїзді. Гранада ж у своєму активі має лише дві перемоги з початку сезону, здобуті в іграх зі скромними Кадісом та Мальоркою.

Крім того, Гранада ще й винятково слабка на виїзді, бо ж у гостях ще не перемагала. Не знають смаку перемог удома з початку року й футболісти Марселіно Гарсії. Цього разу в них чудова нагода з неприємною серією покінчити.

Ставка: П1 за 1,67

Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед. АПЛ, 3 березня, 17:30

В останні роки дербі Манчестера не дарує колишніх емоцій. А все тому, що "червоні дияволи" суттєво відстають від сусідів за всіма показниками. Можливо, прихід Реткліффа ситуацію дозволить змінити, але точно не в перспективі найближчого матчу. В недільній зустрічі на "Етіхаді" рідному клубу сера Алекса буде непросто. Навіть з урахуванням прогресу в останніх матчах. 

Справа, в першу чергу, в кадрах. Сіті й без того переважає суперника за підбором виконавців. На біду "дияволів", до гри вони підходять без Магуайра, Ван-Біссаки, Шоу, Мартінеса, Маунта, а головне — Гейлунда. А от у господарів не побачимо хіба що Гвардіола (Йоско, а не Хосепа), також під питанням поява Джека Гріліша. Тотальної переваги "містян" очікувати не варто, але на залікові бали МЮ радше не награє. Останні особисті зустрічі команд були "верховими" — так закінчилися попередні п’ять матчів. Такий сценарій переважає й у поєдинках з іншими суперниками сторін на дистанції в десять ігор. Разом із перемогою фаворита такий вибір виглядає оптимальним.   

Ставка: П1+ТБ(2,5) за 1,60

Аталанта — Болонья. Серія А, 3 березня, 19:00

Команди з Бергамо та Болоньї проводять успішний сезон. Ба, навіть більше — колектив Мотти сенсаційно претендує на четверту сходинку, хоча за підбором виконавців "россоблу" — міцний середняк Серії А. Тепер болонці вирушають у гості до прямого конкурента, й мають менші шанси на успіх, ніж опонент. І от чому.

Так, Болонья перемагала суперників у п’яти останніх матчах національного чемпіонату, а загалом серія гостей без поразок складає вже шість ігор. Однак колишній клуб Пальюки та Синьйорі не вміє грати на виїзді! В команди Мотти лише дві перемоги в 12 матчах (+2=7-3). А от у бергамасків із результатами на своєму полі все гаразд — 10 перемог, 2 поразки та 1 нічия). Саме тому господарі до перемоги будуть ближчими. Загальна результативність за підсумками 90 хвилин визначається тенденційністю показників клубів. В останніх 9 гостьових матчах болонців у Серії А менше двох голів команди не забивали. В Аталанти така результативність була в 9 з попередніх 10 домашніх ігор.

Ставка: 1Х+ТБ(1,5) за 1,68

Інтер — Дженоа. Серія А, 4 березня, 21:45

Лідер Серії А продовжує не помічати суперників. Міланці здобули 11 перемог поспіль. Колектив Індзагі зберігав ворота в недоторканності у 5 із попередніх 6 ігор у Серії А. Чудові шанси в Інтера неприємно здивувати й наступного візаві. 

Майбутнього опонента "чорно-сині" перемагали в 7 із попередніх 9 дуелей клубів у Серії А (дві мирові). Та ще важливіше інше. Варто звернути увагу на успіхи атаки господарів. Міланці забивали щонайменше двічі в 6 з попередніх 7 домашніх ігор у Серії А. Так, гості не пропускали більше одного гола в шести останніх гостьових зустрічах у чемпіонаті. Але й у суперниках "грифонів" були значно менш потужні клуби. В 4 останніх іграх у Серії А Інтер забивав по 4 голи. Цим варто скористатися.  

Ставка: Інтер ІТБ (2) за 1,76

Сумарний коефіцієнт: 1,67*1,60*1,68*1,76 = 7,90 

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