Джерело - As.

За Барселону він провів 674 поєдинки.

Як пише іспанське видання AS, колишній півзахисник Барселони та збірної Іспанії Андрес Іньєста, який нині виступає за Емірейтс з ОАЕ, провів 1000-й матч у своїй професійній кар'єрі.

Повідомляється, що 1000-ю для 39-річного футболіста стала гра чемпіонату ОАЕ Аджман - Емірейтс (0:2), у якій він провів на полі 80 хвилин.

Іньєста провів 49 матчів за Барселону Б, 674 гри - за основну команду Барселони. Ще 134 матчі іспанець зіграв за японський Віссел Кобе, 12 - за свій нинішній клуб і 131 - за іспанську національну команду.

Нагадаємо, в нинішньому сезоні Іньєста взяв участь у 12 матчах у всіх турнірах, у яких відзначився двома голами й однією результативною передачею. Чинний контракт гравця з клубом розрахований до літа 2024 року.

Згідно з інформацією, представленою на порталі Transfermarkt, ринкова вартість футболіста становить € 800 тисяч.

До команди він приєднався улітку 2023 року.