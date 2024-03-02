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Легендарний футболіст провів 1000-й матч у кар’єрі

Сьогодні 16:20 216 0
Легендарний футболіст провів 1000-й матч у кар’єрі
Фото з відкритих джерел
#Барселона, #ОАЕ, #Андрес Іньєста

Джерело - As.

За Барселону він провів 674 поєдинки.

Як пише іспанське видання AS, колишній півзахисник Барселони та збірної Іспанії Андрес Іньєста, який нині виступає за Емірейтс з ОАЕ, провів 1000-й матч у своїй професійній кар'єрі.

Повідомляється, що 1000-ю для 39-річного футболіста стала гра чемпіонату ОАЕ Аджман - Емірейтс (0:2), у якій він провів на полі 80 хвилин.

Іньєста провів 49 матчів за Барселону Б, 674 гри - за основну команду Барселони. Ще 134 матчі іспанець зіграв за японський Віссел Кобе, 12 - за свій нинішній клуб і 131 - за іспанську національну команду.

Нагадаємо, в нинішньому сезоні Іньєста взяв участь у 12 матчах у всіх турнірах, у яких відзначився двома голами й однією результативною передачею. Чинний контракт гравця з клубом розрахований до літа 2024 року.

Згідно з інформацією, представленою на порталі Transfermarkt, ринкова вартість футболіста становить € 800 тисяч.

До команди він приєднався улітку 2023 року.

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