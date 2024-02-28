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Син Шевченка забив за Вотфорд U-17 у півфіналі молодіжного Кубку

Шевченка із 7-м номером на спині знову бояться воротарі!
Сьогодні 11:37 Андрій Дунець 218 0
Син Шевченка забив за Вотфорд U-17 у півфіналі молодіжного Кубку
#Крістіан Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Крістіан Шевченко відзначився у воротах Бернлі U-17 у півфіналі молодіжного Кубку та допоміг Вотфорду вийти до фіналу турніру.

17-річний син легендарного українського футболіста Андрія Шевченка забив цей м'яч не без допомоги рикошету, відкривши рахунок на 61-й хвилині.

Відео

Матч завершився з рахунком 2:0 на користь команди Шевченка-молодшого. У фіналі Кубку Professional Development League Вотфорд U-17 зіграє проти переможця пари Крю - Флітвуд.

Нагадаємо, нещодавно інший гол Крістіана потрапив до списку найкращих за січень у молодіжці Вотфорда.

Ще раніше ЗМІ поширювали інформацію, що юний Шевченко хоче отримати українське громадянство, після чого він увійшов до резервного складу збірної України U-19.

Крістіан Шевченко народився в Лондоні у 2006 році. Кар'єру футболіста починав у академії Челсі, згодом перебрався в Тоттенгем, а влітку 2023-го став гравцем Вотфорда U-18. У грудні минулого року дебютував за команду U-21

Шевченко: Звичайно, якщо у сина буде рівень національної команди, то він гратиме за Україну

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