Син Шевченка здибав Мессі на відпочинку й залишив шанобливе послання до аргентинця

Джерело - Чемпіон.
Крістіан Шевченко, син легендарного українського футболіста Андрія Шевченка, показав спільне фото із 7-разовим володарем Золотого м'яча - Ліонелем Мессі.
Здибанка, ймовірно, відбулася на одному з пляжів Маямі, куди нещодавно переїхав аргентинець, уклавши угоду з місцевим клубом Інтером.
"Приємно познайомитися", — підписав світлину Шевченко-молодший, додавши емодзі цапа, що в англомовній спільноті означає популярну абревіатуру GOAT (greatest of all time - найвеличніший усіх часів).
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Нагадаємо, минулого місяця Крістіан забив гол за англійську команду в стилі батька.
В кінці 2022 року 16-річний футболіст, за інформацією Ігоря Циганика, перейшов з академії Челсі до Тоттенгема. Втім, зараз юний футболіст вочевидь грає за інший англійський клуб - Вотфорд.
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