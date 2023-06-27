Син Шевченка здибав Мессі на відпочинку й залишив шанобливе послання до аргентинця

Здається, тепер ми знаємо, кого Крістіан вважає найкращим футболістом в історії

Джерело - Чемпіон.

Крістіан Шевченко, син легендарного українського футболіста Андрія Шевченка, показав спільне фото із 7-разовим володарем Золотого м'яча - Ліонелем Мессі.

Здибанка, ймовірно, відбулася на одному з пляжів Маямі, куди нещодавно переїхав аргентинець, уклавши угоду з місцевим клубом Інтером.

"Приємно познайомитися", — підписав світлину Шевченко-молодший, додавши емодзі цапа, що в англомовній спільноті означає популярну абревіатуру GOAT (greatest of all time - найвеличніший усіх часів).

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Нагадаємо, минулого місяця Крістіан забив гол за англійську команду в стилі батька.

В кінці 2022 року 16-річний футболіст, за інформацією Ігоря Циганика, перейшов з академії Челсі до Тоттенгема. Втім, зараз юний футболіст вочевидь грає за інший англійський клуб - Вотфорд.

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