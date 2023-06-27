Головне
Українські стрільці виграли золоті медалі Європейських ігор
Сьогодні 15:29 248
Європейські ігри-2023: медальний залік
Сьогодні 15:32 31047
Українські стрільці поборються за золоті медалі Європейських ігор
Сьогодні 12:59 431
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції
Сьогодні 12:46 280926 23
Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри
Сьогодні 11:18 25175
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань
Сьогодні 09:51 11472
Ахметов визначився з новим головним тренером Шахтаря
Сьогодні 08:10 2202 2
Краків-2023: розклад Європейських ігор на 27 червня
Сьогодні 07:18 392
Україна зберігає третє місце медального заліку Європейських ігор після 6 змагальних днів
Вчора 21:46 1313
Бежура виграла Європейські ігри з фехтування
Вчора 20:47 1350
Блоги
Син Шевченка здибав Мессі на відпочинку й залишив шанобливе послання до аргентинця
Син Шевченка здибав Мессі на відпочинку й залишив шанобливе послання до аргентинця Андрій Дунець
Сьогодні 14:49 656
Дівчина дня: Мішель Герциг - тендітна модель, яка підкорила серце Тібо Куртуа
Дівчина дня: Мішель Герциг - тендітна модель, яка підкорила серце Тібо Куртуа Андрій Дунець
Сьогодні 12:27 3201
24 роки тому Кличко завоював перший в історії України пояс чемпіона світу
24 роки тому Кличко завоював перший в історії України пояс чемпіона світу Максим Буйдин
Вчора 13:22 4241
Швейцарія - Україна: легендарна серія пенальті на чемпіонаті світу
Швейцарія - Україна: легендарна серія пенальті на чемпіонаті світу Valeriy Ruchka
Вчора 13:17 5054
17 років тому збірна України перемогла Швейцарію та вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу
17 років тому збірна України перемогла Швейцарію та вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу Valeriy Ruchka
Вчора 11:47 1966
Гравець Динамо забив шедевральний гол на Євро-2023 U-21: відео моменту
Гравець Динамо забив шедевральний гол на Євро-2023 U-21: відео моменту Андрій Дунець
24.06.2023 22:44 5856
Збірна України U-21 завдяки автоголу на останніх хвилинах вирвала перемогу над Румунією на Євро-2023 - ВІДЕО
Збірна України U-21 завдяки автоголу на останніх хвилинах вирвала перемогу над Румунією на Євро-2023 - ВІДЕО Андрій Дунець
24.06.2023 21:40 3186
Алієв жорстко звернувся до російського футболіста у зв'язку з повстанням Вагнера - ВІДЕО
Алієв жорстко звернувся до російського футболіста у зв'язку з повстанням Вагнера - ВІДЕО 🔥🔥🔥
24.06.2023 20:05 3920
9 років тому Суарес укусив К'єлліні на чемпіонаті світу
9 років тому Суарес укусив К'єлліні на чемпіонаті світу Valeriy Ruchka
24.06.2023 12:10 4918
Слава Україні! Заплітний емоційно вигукнув уболівальникам після золота Європейських ігор
Слава Україні! Заплітний емоційно вигукнув уболівальникам після золота Європейських ігор Андрій Твердохліб
23.06.2023 19:14 921
Мілевський поставив росіянам запитання в інстаграмі
Мілевський поставив росіянам запитання в інстаграмі Андрій Дунець
23.06.2023 10:02 26681
Ганьба дня: збірній Італії не зарахували чистий гол у матчі проти Франції на Євро-2023 U-21
Ганьба дня: збірній Італії не зарахували чистий гол у матчі проти Франції на Євро-2023 U-21 Андрій Дунець
23.06.2023 07:32 27075 2
37 років тому Марадона забив гол "рукою Бога"
37 років тому Марадона забив гол "рукою Бога" Valeriy Ruchka
22.06.2023 18:58 5003
13 років тому зіграли найдовший матч в історії тенісу
13 років тому зіграли найдовший матч в історії тенісу Valeriy Ruchka
22.06.2023 13:54 8653
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації Андрій Твердохліб
22.06.2023 08:05 44968
Футболіст Динамо двома асистами допоміг Грузії сенсаційно здолати Португалію на старті Євро-2023 U-21 - ВІДЕО
Футболіст Динамо двома асистами допоміг Грузії сенсаційно здолати Португалію на старті Євро-2023 U-21 - ВІДЕО Андрій Дунець
21.06.2023 21:54 4075 2
Сікан акуратним ударом головою подвоїв перевагу збірної України в матчі з Хорватією на Євро-2023 U-21 - ВІДЕО
Сікан акуратним ударом головою подвоїв перевагу збірної України в матчі з Хорватією на Євро-2023 U-21 - ВІДЕО Андрій Дунець
21.06.2023 20:25 2529
Кащук після геніального проходу вивів збірну України вперед у матчі з Хорватією на Євро-2023 U-21 - ВІДЕО
Кащук після геніального проходу вивів збірну України вперед у матчі з Хорватією на Євро-2023 U-21 - ВІДЕО Андрій Дунець
21.06.2023 19:41 19509
Мудрик - один із двох найдорожчих гравців молодіжного Євро-2023
Мудрик - один із двох найдорожчих гравців молодіжного Євро-2023 Андрій Дунець
21.06.2023 15:39 5371
20 років тому відбувся фантастичний бій Віталій Кличко - Ленннокс Льюїс
20 років тому відбувся фантастичний бій Віталій Кличко - Ленннокс Льюїс Valeriy Ruchka
21.06.2023 10:38 8153
Прямі трансляції

Син Шевченка здибав Мессі на відпочинку й залишив шанобливе послання до аргентинця

Здається, тепер ми знаємо, кого Крістіан вважає найкращим футболістом в історії
Сьогодні 14:49 Андрій Дунець 682 0
Син Шевченка здибав Мессі на відпочинку й залишив шанобливе послання до аргентинця
#Ліонель Мессі, #Крістіан Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Крістіан Шевченко, син легендарного українського футболіста Андрія Шевченка, показав спільне фото із 7-разовим володарем Золотого м'яча - Ліонелем Мессі.

Здибанка, ймовірно, відбулася на одному з пляжів Маямі, куди нещодавно переїхав аргентинець, уклавши угоду з місцевим клубом Інтером.

"Приємно познайомитися", — підписав світлину Шевченко-молодший, додавши емодзі цапа, що в англомовній спільноті означає популярну абревіатуру GOAT (greatest of all time - найвеличніший усіх часів).

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений KMS ✞ (@kristianms7)

Нагадаємо, минулого місяця Крістіан забив гол за англійську команду в стилі батька. 

В кінці 2022 року 16-річний футболіст, за інформацією Ігоря Циганика, перейшов з академії Челсі до Тоттенгема. Втім, зараз юний футболіст вочевидь грає за інший англійський клуб - Вотфорд.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Ярмоленко підписав контракт з Динамо Ярмоленко підписав контракт з Динамо 6871
Європейські ігри-2023: медальний залік Європейські ігри-2023: медальний залік 31047
Іспанія - Україна: де дивитися матч Євро-2023 U-21 Іспанія - Україна: де дивитися матч Євро-2023 U-21 8544
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань Європейські ігри-2023: повний розклад змагань 11472
Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри 25175
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції 280926 23
Рекомендуємо
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 114915
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 210850 1
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 77996 1
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 11362
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 37423 1
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 18078 7