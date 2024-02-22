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Україна в очікуванні успіху: 5 рецептів перемоги для Шахтаря у протистоянні з Марселем

Команда Маріно Пушича зіграє важливий та непростий матч на легендарному «Велодромі».
Сьогодні 12:49 Максим Салівон 227 0
Україна в очікуванні успіху: 5 рецептів перемоги для Шахтаря у протистоянні з Марселем
#Марсель, #Шахтар, #Ліга Європи-2023/24

Джерело - Чемпіон.

За підсумками першої частини дуелі Шахтаря з французьким Марселем шанси команд на успіх рівні. Нічия 2:2 в домашньому матчі та тривала відсутність перемог у суперника дозволяють "помаранчево-чорним" дивитися в майбутнє з оптимізмом. Та що ж насправді дозволить отримати жадану формулу звитяги? Виділяємо головне перед другою зустріччю клубів. 

Флангова активність

Після звільнення Дженнаро Гаттузо Марсель усього за два дні до другого матчу очолив Жан-Луї Гассе. Останнім місцем роботи тренера, який здебільшого працював помічником у більш іменитих колег, була посада наставника збірної вже чинного володаря Кубка Африки. Та це саме з ним Кот-д’Івуар зазнав нищівної поразки від Екваторіальної Гвінеї та програв Нігерії й був у кроці від вильоту на домашньому турнірі. Перемоги й тріумф прийшли вже без нього на лавці.

Улюблена схема Гассе — 4-3-3. Проте є вельми схожа на правду версія, що з Шахтарем спеціаліст використає 3-5-2 як побудову, що, на його думку, якнайкраще розкриває можливості його нових підопічних. За таких умов Шахтар отримує розкішні умови на флангах, де латералі Марселя будуть розриватися між необхідністю зберігати баланс гри на оборону й атаку. 

Підвищений тиск на ворота суперника, помножений на швидкий вихід з оборони 

Чи не "візитною карткою" Марселя з початку року стала невдала гра захисту. З настанням 2024-го Олімпік не пропустив лише в одному матчі — власне, та гра з Тьйонвілем у Кубку Франції лишається для "південних" і єдиною переможною. В інших семи матчах у воротах провансальців побували дев’ять м’ячів. Марселю забивали голи на різний смак, та очевидним у цьому контексті є одне — Олімпік не любить тиску на свої ворота й витримує активність суперника на своїй половині недовго. 

Варто замислитися й про довгі частіше використання довгих передач для виходу з оборони в атаку. Відомо, що Гассе — прихильник атакувальної манери гри. Такий підхід вимагає залучення великої кількості виконавців на половині суперника. Саме в такі моменти швидке доставлення м’яча до наших футболістів матиме вирішальне значення.  

Правильне застосування джокера Пушича 

Бразилець Егіналду в першому матчі команд вразив. Виявилося, що цей парубок може принести не меншу, якщо не більшу, користь не на фланзі, а в центрі атаки. Його гол врятував матч для "гірників", і вже тоді наблизив відставку Гаттузо. Та в контексті другої зустрічі клубів питання його ефективного використання в грі може стати одним із ключових.

За умови ймовірного вибору тренера Марселя на користь побудови 3-5-2 фактор Егіналду стає ще більш важливим. На лівому фланзі його проходи можуть стати запорукою навантаження й появи вільних зон для вривання між трьома центрбеками. Інший варіант — використання Егіналду як єдиного центрфорварда або ж напарника Данила Сікана. Враховуючи, що Марсель спробує використати фактор свого поля й наполегливо атакуватиме великими силами, Шахтар отримає змогу переходити у швидкі контратаки. Тож друга опція ледь не важливіша за першу. 

Робота над психологією

Шахтар — більш ніж досвідчений учасник єврокубків. За останні десять років таку кількість матчів у Лізі чемпіонів та Лізі Європи не провела жодна українська команд. Однак і тим, хто має за плечима цілий арсенал навичок та знань, подекуди необхідне емоційне перезавантаження.

Мова про останні показники "гірників" у ЛЄ саме в іграх на виїзді. Звісно, для Шахтаря з 2014-го, а особливо з 2022-го вже для всіх українських клубів, поняття "єврокубковий матч на своєму полі" точно відносне. "Помаранчево-чорні" не перемагали в основний час у Лізі Європи вже в чотирьох поспіль матчах (дві мирові та дві поразки). Ще важливіше інше — Шахтар має в пасиві серію з трьох програних зустрічей у ЛЄ в основний час у гостях. Тенденція невдач на полях опонентів очевидна. Пушич проведе лише шостий матч на чолі команди в єврокубках, і поки він змінити цю ситуацію не зміг — поразки в обох виїзних іграх. 

Нейтралізація головної загрози в складі суперника

Та будь-які вдалі дії футболістів Шахтаря можуть не вартувати нічого в випадку в випадку, якщо "гірники" не врахують гіркий досвід протистояння головній зірці Олімпіка. Після першого матчу ми акцентували на важливості П'єра-Емеріка Обамеянга для Марселя та його вирішальному вкладі у звитяги Олімпіка в Гамбурзі. Нема жодних сумнівів — Гассе теж зробить ставку на габонця. 

В Німеччині ексгравець Арсенала отримував надто багато простору й часу для роздумів. І нехай час "персональників" у футболі — в минулому, в поодиноких випадках такий підхід позитивний ефект усе ще дає. Та який би варіант протидії африканцю не обрав Пушич, як божий день ясно одне — без дієвих кроків, які тою чи іншою мірою призведуть до зменшення ефективності Обамеянга в складі суперника, цю дуель українському клубу не виграти.

Максим Салівон, Чемпіон

Фото: Getty Images та ФК Марсель

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