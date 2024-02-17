Головне
“Руський мир” Ломаченка: перспективи боксера-маргінала
Сьогодні 12:03 1193 2
Пригоди Гвардіоли і Тухеля з різними сценаріями. Суперекспрес на вихідні з коефіцієнтом 15,9
Сьогодні 13:00 190
Винник здобула бронзову медаль на чемпіонаті Європи
Вчора 21:39 1143 1
NAVI перемогли російський BetBoom та вийшли на перший Major із CS 2
Вчора 21:17 351
Ткач-Остпачук - бронзова призерка чемпіонату Європи
Вчора 21:01 407
Коляденко завоювала золото на чемпіонаті Європи
Вчора 20:35 6586 2
Відео дня: 15-річний українець став наймолодшим учасником в історії Кубка світу зі скелетону
Вчора 19:05 9323
Визначився склад збірної України на жіночу естафету чемпіонату світу
Вчора 18:59 538
Динамо зіграло внічию з Петрокубом у контрольному матчі
Вчора 18:44 397
Калініна та Сюй зазнали поразки в півфіналі парного турніру в Досі
Вчора 17:40 407
Блоги
Його повітряність Майкл Джордан святкує своє 61-річчя. ВІДЕО
Його повітряність Майкл Джордан святкує своє 61-річчя. ВІДЕО Валерій Ручка
Сьогодні 13:10 5828
Пригоди Гвардіоли і Тухеля з різними сценаріями. Суперекспрес на вихідні з коефіцієнтом 15,9
Пригоди Гвардіоли і Тухеля з різними сценаріями. Суперекспрес на вихідні з коефіцієнтом 15,9 Максим Салівон
Сьогодні 13:00 187
“Руський мир” Ломаченка: перспективи боксера-маргінала
“Руський мир” Ломаченка: перспективи боксера-маргінала Максим Розенко
Сьогодні 12:03 1179 2
Відео дня: 15-річний українець став наймолодшим учасником в історії Кубка світу зі скелетону
Відео дня: 15-річний українець став наймолодшим учасником в історії Кубка світу зі скелетону Андрій Дунець
Вчора 19:05 9314
Ретро дня: 18 років тому Вайгіна-Єфремова сенсаційно виграла бронзу Олімпіади
Ретро дня: 18 років тому Вайгіна-Єфремова сенсаційно виграла бронзу Олімпіади Андрій Дунець
Вчора 16:42 5032
Легендарному Андрію Балю могло б виповнитись 66...
Легендарному Андрію Балю могло б виповнитись 66... Валерій Ручка
Вчора 16:39 14616 1
Пушич недогледів, Гаттузо недотерпів: 4 висновки з матчу Шахтар — Марсель
Пушич недогледів, Гаттузо недотерпів: 4 висновки з матчу Шахтар — Марсель Максим Салівон
Вчора 11:19 810
5 причин, чому в матчах із Марселем за Шахтар боятися не варто
5 причин, чому в матчах із Марселем за Шахтар боятися не варто Максим Салівон
15.02.2024 15:50 819
Як працює Celtic FC Foundation: що варто запозичити українським клубам
Як працює Celtic FC Foundation: що варто запозичити українським клубам Максим Розенко
15.02.2024 15:44 3037
Остапенко не потиснула руку білорусці Азаренко після матчу в Досі
Остапенко не потиснула руку білорусці Азаренко після матчу в Досі Андрій Дунець
15.02.2024 09:32 1527
Лунін як убивця надій, або Чому Ребров отримав несподіваний головний біль
Лунін як убивця надій, або Чому Ребров отримав несподіваний головний біль Максим Салівон
14.02.2024 18:45 4121
Судакова за 100 мільйонів ніхто не купить: Сабо назвав реальну вартість лідера Шахтаря
Судакова за 100 мільйонів ніхто не купить: Сабо назвав реальну вартість лідера Шахтаря Андрій Дунець
14.02.2024 16:18 1444
Відео дня: блискучі сейви Луніна дозволили Реалу мінімально здолати Лейпциг у Лізі чемпіонів
Відео дня: блискучі сейви Луніна дозволили Реалу мінімально здолати Лейпциг у Лізі чемпіонів Андрій Дунець
14.02.2024 09:58 1696
"Кого б я вбила на порожній дорозі?" - дівчина футболіста Динамо проїхалася Києвом на швидкості 150 км/год
"Кого б я вбила на порожній дорозі?" - дівчина футболіста Динамо проїхалася Києвом на швидкості 150 км/год Андрій Дунець
13.02.2024 12:17 1310
13 років тому Руні забив фантастичний гол ножицями у ворота Ман Сіті
13 років тому Руні забив фантастичний гол ножицями у ворота Ман Сіті Valeriy Ruchka
12.02.2024 19:33 6076
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…”
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…” Максим Розенко
12.02.2024 10:49 9063
В Індонезії футболіст зазнав смертельного удару блискавки під час матчу
В Індонезії футболіст зазнав смертельного удару блискавки під час матчу Андрій Дунець
12.02.2024 10:26 1478
Малиновський забив вишуканий м'яч у ворота Аталанти в матчі Серії А
Малиновський забив вишуканий м'яч у ворота Аталанти в матчі Серії А Андрій Дунець
11.02.2024 20:44 1947
2 роки тому на Олімпіаді в Пекіні Гераскевич заявив на увесь світ: "Ні війні в Україні!"
2 роки тому на Олімпіаді в Пекіні Гераскевич заявив на увесь світ: "Ні війні в Україні!" Андрій Твердохліб
11.02.2024 15:16 1772
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка Valeriy Ruchka
11.02.2024 15:11 63587
Прямі трансляції

Пригоди Гвардіоли і Тухеля з різними сценаріями. Суперекспрес на вихідні з коефіцієнтом 15,9

Розпочинаємо велику гру для всіх небайдужих до азарту.
Сьогодні 13:00 Максим Салівон 190 0
Пригоди Гвардіоли і Тухеля з різними сценаріями. Суперекспрес на вихідні з коефіцієнтом 15,9
#Баварія, #Манчестер Сіті, #Манчестер Юнайтед, #Мілан, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Європейський футбольний вікенд традиційно насичений багатьма матчами з підвищеним градусом інтриги. Зібрали найкращі у спеціальній підбірці для тих, хто любить полоскотати нерви. 

Манчестер Сіті — Челсі

Челсі — знову чи не головне розчарування сезону в АПЛ. Та хоч команда Почеттіно й не має стабільності зі знаком “плюс” в останніх двох розіграшах турніру, в нинішній кампанії "сині" помітно додали в атаці. Гості не залишали поле без гола за підсумками восьми останніх ігор. "Містяни" ж із початку сезону в АПЛ лише двічі залишалися без результативних ударів. І в обох випадках — у матчах на виїзді.

Сумніватися, що господарі не зможуть продовжити серію перемог, не варто. Гвардіола не відчуває значних кадрових труднощів, клуб із Манчестера в гарній формі, на тижні Сіті здобув легку перемогу в першому матчі 1/8 фіналу головного єврокубка. Разом із тим, Пепа давно не тішить оборона. В 13 попередніх іграх в АПЛ господарі не пропустили лише у двох матчах, із борцями за виживання — Евертоном Миколенка та Шеффілд Юнайтед. І цим варто скористатися.

Ставка: П1+Обидві заб’ють за 2,23

Лутон — Манчестер Юнайтед

"Червоні дияволи" з початку року провели в АПЛ чотири матчі. Після мирової з Тотенгемом (2:2) команда тен Гаґа перемогла у трьох поспіль зустрічах. На виїзді вдалося обіграти Вулвергемптон (4:3) та Астон Віллу (2:1), вдома був розгромлений Вест Гем (3:0). Юнайтед уже на шостій позиції, а дистанція від першої четвірки не виглядає недосяжною — мова лише про шість очок.

У грі з Таун гості на залікові бали розраховувати можуть. Лутон був переконливим у матчах із Ньюкаслом та Брайтоном, однак це був лише спалах. Господарі не вирізняються стабільністю, крім того, підопічні Роберта Едвардса пропустили аж 7 голів у 2 останніх матчах. Втім, Лутон забиває в АПЛ уже 11 ігор поспіль. Враховуючи, що 6 останніх матчів МЮ в лізі були "верховими", напрошується очевидний вибір.  

Ставка: Х2+ТБ (2,5) за 1,97

Бохум — Баварія

Команда Томаса Тухеля поступилася у двох поспіль офіційних матчах, не забила жодного разу, а сам тренер наблизив свою відставку. Проте головним фактором імовірного успіху гостей у черговому турі Бундесліги є не це. Мова про злість футболістів Баварії — зачепили їхнє самолюбство.

Так, на своєму полі Бохум не поступився у 12 з 13 попередніх матчах у Бундеслізі (+5=7). Звісно, футбол, який демонструє клуб із Мюнхена, далекий від чемпіонської гри, до команди накопичилося багато питань. Проте з урахуванням обставин та прірви в майстерності вірогідність не мінімальної перемоги Баварії висока. 

Ставка: П2 (фора -1,5) за 1,95

Монца — Мілан

Попри те, що команда Стефано Піолі практично втратила шанси на скудетто, тренеру міланців варто віддати належне. "Россонері" не знають поразок уже протягом дев'яти матчів, і чергову гру проведуть у чудовому настрої.

Однак міланці хоч і не втомлюються досягати гарних результатів, про захист часто ніби забувають. І особливо це впадає в око в іграх на виїзді. Команда Піолі не просто не змогла зберегти свої володіння недоторканими в 6 з попередніх 7 гостьових матчах у Серії А, а й у всіх цих зустрічах пропускала не менш як 2 голи. Зважаючи на те, що господарі забивали в 7 з попередніх 9 домашніх іграх у чемпіонаті, варіант із голами у виконанні обох команд виглядає перспективним.

Ставка: Обидві заб’ють за 1,86

Сумарний коефіцієнт: 2,23*1,97*1,95*1,86 = 15,9

Пушич недогледів, Гаттузо недотерпів: 4 висновки з матчу Шахтар — Марсель

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Ретро дня: 18 років тому Вайгіна-Єфремова сенсаційно виграла бронзу Олімпіади Ретро дня: 18 років тому Вайгіна-Єфремова сенсаційно виграла бронзу Олімпіади 5032
Коляденко завоювала золото на чемпіонаті Європи Коляденко завоювала золото на чемпіонаті Європи 6586 2
Чемпіонат світу з біатлону в Нове-Место: календар змагань, результати Чемпіонат світу з біатлону в Нове-Место: календар змагань, результати 48388
Легендарному Андрію Балю могло б виповнитись 66... Легендарному Андрію Балю могло б виповнитись 66... 14616 1
Його повітряність Майкл Джордан святкує своє 61-річчя. ВІДЕО Його повітряність Майкл Джордан святкує своє 61-річчя. ВІДЕО 5833
Відео дня: 15-річний українець став наймолодшим учасником в історії Кубка світу зі скелетону Відео дня: 15-річний українець став наймолодшим учасником в історії Кубка світу зі скелетону 9323
Рекомендуємо
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 134594 1
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 101900
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 356629
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 14531
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 49073
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 63587