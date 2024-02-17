Пригоди Гвардіоли і Тухеля з різними сценаріями. Суперекспрес на вихідні з коефіцієнтом 15,9

Розпочинаємо велику гру для всіх небайдужих до азарту.

Джерело - Чемпіон.

Європейський футбольний вікенд традиційно насичений багатьма матчами з підвищеним градусом інтриги. Зібрали найкращі у спеціальній підбірці для тих, хто любить полоскотати нерви.

Манчестер Сіті — Челсі

Челсі — знову чи не головне розчарування сезону в АПЛ. Та хоч команда Почеттіно й не має стабільності зі знаком “плюс” в останніх двох розіграшах турніру, в нинішній кампанії "сині" помітно додали в атаці. Гості не залишали поле без гола за підсумками восьми останніх ігор. "Містяни" ж із початку сезону в АПЛ лише двічі залишалися без результативних ударів. І в обох випадках — у матчах на виїзді.

Сумніватися, що господарі не зможуть продовжити серію перемог, не варто. Гвардіола не відчуває значних кадрових труднощів, клуб із Манчестера в гарній формі, на тижні Сіті здобув легку перемогу в першому матчі 1/8 фіналу головного єврокубка. Разом із тим, Пепа давно не тішить оборона. В 13 попередніх іграх в АПЛ господарі не пропустили лише у двох матчах, із борцями за виживання — Евертоном Миколенка та Шеффілд Юнайтед. І цим варто скористатися.

Ставка: П1+Обидві заб’ють за 2,23

Лутон — Манчестер Юнайтед

"Червоні дияволи" з початку року провели в АПЛ чотири матчі. Після мирової з Тотенгемом (2:2) команда тен Гаґа перемогла у трьох поспіль зустрічах. На виїзді вдалося обіграти Вулвергемптон (4:3) та Астон Віллу (2:1), вдома був розгромлений Вест Гем (3:0). Юнайтед уже на шостій позиції, а дистанція від першої четвірки не виглядає недосяжною — мова лише про шість очок.

У грі з Таун гості на залікові бали розраховувати можуть. Лутон був переконливим у матчах із Ньюкаслом та Брайтоном, однак це був лише спалах. Господарі не вирізняються стабільністю, крім того, підопічні Роберта Едвардса пропустили аж 7 голів у 2 останніх матчах. Втім, Лутон забиває в АПЛ уже 11 ігор поспіль. Враховуючи, що 6 останніх матчів МЮ в лізі були "верховими", напрошується очевидний вибір.

Ставка: Х2+ТБ (2,5) за 1,97

Бохум — Баварія

Команда Томаса Тухеля поступилася у двох поспіль офіційних матчах, не забила жодного разу, а сам тренер наблизив свою відставку. Проте головним фактором імовірного успіху гостей у черговому турі Бундесліги є не це. Мова про злість футболістів Баварії — зачепили їхнє самолюбство.

Так, на своєму полі Бохум не поступився у 12 з 13 попередніх матчах у Бундеслізі (+5=7). Звісно, футбол, який демонструє клуб із Мюнхена, далекий від чемпіонської гри, до команди накопичилося багато питань. Проте з урахуванням обставин та прірви в майстерності вірогідність не мінімальної перемоги Баварії висока.

Ставка: П2 (фора -1,5) за 1,95

Монца — Мілан

Попри те, що команда Стефано Піолі практично втратила шанси на скудетто, тренеру міланців варто віддати належне. "Россонері" не знають поразок уже протягом дев'яти матчів, і чергову гру проведуть у чудовому настрої.

Однак міланці хоч і не втомлюються досягати гарних результатів, про захист часто ніби забувають. І особливо це впадає в око в іграх на виїзді. Команда Піолі не просто не змогла зберегти свої володіння недоторканими в 6 з попередніх 7 гостьових матчах у Серії А, а й у всіх цих зустрічах пропускала не менш як 2 голи. Зважаючи на те, що господарі забивали в 7 з попередніх 9 домашніх іграх у чемпіонаті, варіант із голами у виконанні обох команд виглядає перспективним.

Ставка: Обидві заб’ють за 1,86

Сумарний коефіцієнт: 2,23*1,97*1,95*1,86 = 15,9

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