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Як нині виглядає Донбас Арена: журналіст показав свіже відео з Донецька

Сьогодні 19:39 Андрій Дунець 864 0
Як нині виглядає Донбас Арена: журналіст показав свіже відео з Донецька
#Донбас Арена

Джерело - Чемпіон.

Відомий журналіст та блогер Денис Казанський опублікував уривок відео з безпілотника, який пролітав над стадіоном "Донбас Арена" в Донецьку.

"Кадри роботи невідомих пілотів, яким ми допомагаємо, на дроні, який ви донатили. Кінцівку викладати не можна, але для розуміння краси моменту викладаю фрагмент – це Донбас Арена", – написав Казанський у своєму телеграм-каналі.

Відео

У жовтні минулого року в мережі повідомляли, що російські окупанти збираються знести красень-стадіон, на якому донецький Шахтар проводив свої домашні матчі з 2009 до 2014 року.

Нагадаємо, у вересні 2023-го з'явилося відео з околиць Донбас Арени, яке засвідчило про занедбаність ділянки навколо неї.

Як нині виглядає Донбас Арена: український військовий показав відео з тимчасово окупованого Донецька

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