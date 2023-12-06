Оля Ракіцька: Ми обов’язково повернемось на Донбас-Арену

Минулого тижня дружина футболіста Шахтаря випустила кліп Помаранчеве серце

Джерело - Чемпіон.

Напередодні матчу групового турніру Ліги чемпіонів Шахтар - Антверпен 47 тисяч глядачів, які прийшли на стадіон у Гамбургу, очікував сюрприз. За лічені хвилини до початку гри на Volksparkstadion пролунала пісня Помаранчеве серце, автором і виконавцем якої є дружина футболіста Шахтаря Ольга Ракіцька. Паралельно вийшов кліп, в якому на фінальний заставці - зображення сяючої Донбас Арени і напис великими літерами “Ми обов’язково повернемося”. В зйомках кліпу взяли участь фани Шахтаря з 10 країн світу, які надіслали Олі свої відео. Після повернення Ракіцької з Гамбургу ми розпитали її про історію виникнення цієї непересічної футбольної пісні.

Оля, після тривалої творчої відпустки ви гучно повернулися до музикальної кар’єри. Як виникла ідея написати футбольну пісню?

Справжнє натхнення у мене з’явилося після переїзду в Україну. До цього майже рік ми жили в Туреччині, але я мріяла повернутися до рідної країни. І коли це сталося, я з новим творчим натхненням знов почала писати пісні. Однією з них і стало Помаранчеве серце. Мій чоловік більше 10 років виступає за Шахтар, я чудово пам’ятаю час, коли він тільки розпочинав свою ігрову кар’єру в першій команді. І яскраві незабутні враження від перемог Шахтаря на переповненій Донбас Арена. Тож в один серпневий день я сіла за піаніно та написала слова. Відправила нашому українському композитору Олі Бажані і трохи пізніше разом із нею доробили музику. Алекс Бабченко виступив саундпродюсером. Це, мабуть, моя перша робота, де я пропустила через себе не тільки слова і музику, але і кожен звук у аранжуванні.

Першим серед футболістів Шахтаря “Помаранчеве серце” прослухав ваш чоловік. Якої була його перша реакція?

Це все ж таки краще запитати у Ярослава. Сподіваюсь, що у вас буде така нагода. Чоловік сказав, що він вражений, це - топ і найкраще з того, що він чув в останній час. До речі, за ініціативою Шахтаря перед виходом кліп подивилась вся команда. Хлопцям сподобалося. В Гамбургу я зупинялася в одному готелі з командою, багато гравців при зустрічах вітали мене з прем'єрою і казали “дякую за пісню”. Сподобалася “Помаранчеве серце” і фанам Шахтаря. Я дуже вдячна всім, хто потім перепостив та прокоментував в соцмережах анонс та відео кліпу. Один з головних акцентів пісні - що є речі, які поєднують і зігрівають всіх фанів дончан навіть у самі важкі часи. Це наші помаранчеві серця. Мені писали багато людей, які не пов’язані з футболом. Це люди, які були вимушені покинути Донецьк ще в 2014 році. Вони писали, що пісня знайшла відгук в їх серці і стала для них маніфестом незламності духу та своєрідним гімном донецького краю.

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Остання заставка в кліпі вийшла символічною.

Погоджуюсь. Дуже багато хто запитував мене, чи хочу я виконати цю пісню вживу перед матчами Шахтаря. Так, мрію виконати Помаранчеве серце на рідному стадіоні після нашої перемоги. Вірю, що ми обов’язково повернемося на Донбас Арену.

“Помаранчеве серце”: Ракіцька присвятила пісню всім фанам Шахтаря

Які ваші подальші творчі плани? Коли фанам вашої творчості очікувати нового альбому від Олі Ракіцької?

На день захисту дітей у мене вийшла пісня “Мир у родині”. В її основіі - моя особиста історія дитинства. Побудувати мир у своїй родині дуже важливо, про що я і закликаю у пісні. Незабаром виходить мій новий трек “В цей новий рік”. Нового звучання набула пісня “Не відпускай”. Також ми переклали на українську “Город”, який був цілою віхою для мене. Вихід пісні плануємо наприкінці січня.

Максим Розенко, Чемпіон