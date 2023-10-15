Окупанти у Донецьку зібралися знести Донбас-арену

Джерело - Чемпіон.

Один із символів Донецька, стадіон Донбас-Арена, ймовірно, незабаром буде знищено.

Про це повідомляє DROBRO.

В окупованому місті ходять наполегливі чутки про швидке знесення об’єкта. Про це розповів місцевий проросійський блогер, а 10 років окупації стадіон прийшов у повну непридатність. Донбас-Арена поступово руйнувалася, як і населені пункти окупованої Донеччини.

“Арену, по ходу, реально збираються зносити, тому що багато де я бачу в новинах… що головні опорні балки потріскалися, Донбас-Арена стала непридатною, у зв’язку з чим її доведеться, по ходу, знести… Як можна таку красу знести?” - поскаржився донеччанин.

Він запевняє, що окупанти обіцяють збудувати замість Донбас-Арени новий сучасний стадіон. Ця інформація викликає сумніви. Стадіон такого рівня - дуже дорогий в обслуговуванні об’єкт, для досягнення рентабельності якого там мають регулярно проводитись матчі та концерти.

Звичайно, нічого подібного в окупованому місті бути не може. Єдиний порятунок для Донецька та Донбас-Арени – це звільнення та повернення під контроль України.