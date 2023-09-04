Безлюдна та в бур'янах: у мережі з'явилося свіже відео з околиць Донбас Арени

Отак за красенем-стадіоном у Донецьку "доглядають" окупанти

Джерело - Чемпіон.

Домашній стадіон Шахтаря перебуває у занедбаному стані. У мережі з'явилося чергове відео з околиць Донбас Арени, датоване початком вересня 2023 року.

Із запису стає зрозуміло, що ніхто за спорудою серйозно не доглядає, а колись акуратні зелені насадження перед стадіоном заросли бур'янами та чагарниками.

Що цікаво, серед білого дня також не видно жодної людини.

Відео

Нагадаємо, у квітні український військовий показував, як Донбас Арена на той час виглядала з висоти пташиного польоту.

А в червні публікувалося відео з іншого донецького стадіону, на якому Шахтар проводив свої домашні матчі до 2004 року.

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