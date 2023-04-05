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Як нині виглядає Донбас Арена: український військовий показав відео з тимчасово окупованого Донецька

Стадіон, на перший погляд, досить непогано зберігся
Сьогодні 15:36 Андрій Дунець 489 0
Як нині виглядає Донбас Арена: український військовий показав відео з тимчасово окупованого Донецька
#Донбас Арена, #Донецьк

Джерело - МАДЯР.

Командир окремої тактичної групи аеророзвідки S.A.R.G. "Птахи Мадяра" з позивним Мадяр показав свіже відео тимчасово окупованого Донецька з висоти пташиного польоту.

Запис був зроблений за допомогою дрона 4 квітня 2023 року. Військовослужбовець, коментуючи унікальні кадри, також звернувся до російських окупантів, попередивши, що ЗСУ дуже близько.

Відео

Нагадаємо, ще до початку повномасштабного вторгнення росії колишній коментатор В'ячеслав Шарафудінов розповідав, як виглядають околиці домашнього стадіону Шахтаря.

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