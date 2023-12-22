Трубін пропустив красень-гол після шаленого дальнього удару в матчі з командою 2-го дивізіону

Джерело - Чемпіон.

Анатолій Трубін не зміг уберегти свої ворота від гола в матчі Кубка Португальської ліги між Бенфікою та командою з другого дивізіону - АВС.

На 21-й хвилині нападник гостей Джон Меркадо наважився на удар з-за меж штрафного майданчика, що, здається, стало цілковитою несподіванкою для українського воротаря - 0:1.

Відео

Втім, на підсумок гри це не вплинуло - Бенфіка ще до перерви змогла відігратися й повести в рахунку, а фінальний свисток арбітра взагалі зафіксував розгром (4:1).

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua