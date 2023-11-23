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Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024: жеребкування - Як це було

Сьогодні 13:16 Андрій Твердохліб 5029 0
Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024: жеребкування - Як це було

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 листопада, збірна України дізналася свого суперника в плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2023/24. 

Наш сайт провів онлайн-трансляцію церемонії жеребкування.

На цьому жеребкування завершено!

Тепер визначатиметься лише команда, яка буде грати вдома фінальний матч.

Шлях А:

Польща - Естонія
Вельс - Фінляндія (переможець гратиме фінал вдома)

Україна відправляється до шляху B, де у півфіналі зіграє з Боснією і Герцеговиною і в фіналі з переможцем пари Ізраїль - Ісландія.

Шлях B:

Ізраїль - Ісландія
Боснія і Герцеговина - Україна (переможець гратиме фінал вдома)

Шлях С вже визначено:

Грузія - Люксембург (переможець гратиме фінал вдома)
Греція - Казахстан

Джорджіо Маркетті оголосив про пояснення регламенту жеребкування!

Допомагати нам сьогодні буде чемпіон Європи-1996 у складі збірної Німеччині - Штеффен Фройнд.

Церемонія жеребкування розпочалася! Джорджіо Маркетті анонсує учасників плей-оф кваліфікації!

Зображення

Ізраїль, як найрейтинговіший переможець групи, буде господарем півфіналу 1, а Боснія і Герцеговина прийматиме півфінал 2.

Щоб визначити, які дві команди приєднаються до переможців груп Ліги B у шляху B, проводиться жеребкування з однієї урни, що містить три кульки, які представляють Фінляндію, Україну та Ісландію.

- Першою витягується куля.

  • Якщо першою витягується команда Фінляндії, вона потрапляє до Півфіналу 2.
  • Якщо першою жеребкується команда Ісландії, вона потрапляє до Півфіналу 1.
  • Якщо першою жеребкується команда України, розподіл до півфіналу 1 або 2 не може бути зроблений доки не буде витягнутий другий жереб.

- Проводиться жеребкування.

  • Якщо команда, що витягнута другою, - Фінляндія, вона потрапляє до півфіналу 2.
  • Якщо команда, що отримала другий жереб, - Ісландія, вона потрапляє до Півфіналу 1.
  • Якщо другою жеребкується команда України, команда потрапляє до Півфіналу 1, якщо першою жеребкується команда Фінляндії, або до Півфіналу 2, якщо першою жеребкується команда Ісландії.

Вже за пів години розпочнеться церемонія жеребкування, на якій Україна дізнається майбутніх суперників у плей-оф відбору на Євро-2024.

За регламентом відбору, у плей-оф зіграють представники дивізіону B Ліги націй, які не змогли пробитися на турнір через кваліфікацію, але яким дозволяє взяти участь рейтинг. Крім збірної України - це Фінляндія та Ісландія.

Існує два варіанти добору у фінальну стадію: Шляхи A і B - півфінали та фінал.

Шлях A

Потенційні учасники: Україна, Вельс, Польща, Естонія, Фінляндія та Ісландія

Тут суперником збірної України у півфіналі може стати Вельс. В іншій парі гратимуть Польща з Естонією. Переможці зійдуться у фіналі. Естонія, до слова, як найкраща команда дивізіону Б, отримала вакантне місце в цій частині плей-оф.

Шлях B

Потенційні учасники: Україна, Фінляндія, Боснія і Герцеговина та Ізраїль

У цьому варіанті потенційний суперник залежатиме від жеребкування. Якщо Україна буде третьою командою рейтингу (для цього жереб має відправити Фінляндію у шлях А), то Україна гратиме із Боснією і Герцеговиною. Якщо четвертою - зіграє проти Ізраїлю.

При будь-яких розкладах "синьо-жовті" півфінальну гру зіграють у гостях. Господаря фіналу визначить жереб. 

Шлях С

Україна сюди точно не потрапить

Тут усі пари вже визначені: Грузія - Люксембург та Греція -  Казахстан.

Шлях, яким збірна України спробує пробитися на чемпіонат Європи, визначиться процедурою жеребкування, яке відбудеться 23 листопада о 13.00 за київським часом.

Матчі плей-оф заплановані на 21 (півфінали) та 26 (фінали) березня.

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