Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024: жеребкування - Як це було

Сьогодні, 23 листопада, збірна України дізналася свого суперника в плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2023/24.

Наш сайт провів онлайн-трансляцію церемонії жеребкування.

На цьому жеребкування завершено!

Тепер визначатиметься лише команда, яка буде грати вдома фінальний матч.

Шлях А:

Польща - Естонія

Вельс - Фінляндія (переможець гратиме фінал вдома)

Україна відправляється до шляху B, де у півфіналі зіграє з Боснією і Герцеговиною і в фіналі з переможцем пари Ізраїль - Ісландія.

Шлях B:

Ізраїль - Ісландія

Боснія і Герцеговина - Україна (переможець гратиме фінал вдома)

Шлях С вже визначено:

Грузія - Люксембург (переможець гратиме фінал вдома)

Греція - Казахстан

Джорджіо Маркетті оголосив про пояснення регламенту жеребкування!

Допомагати нам сьогодні буде чемпіон Європи-1996 у складі збірної Німеччині - Штеффен Фройнд.

Церемонія жеребкування розпочалася! Джорджіо Маркетті анонсує учасників плей-оф кваліфікації!

Ізраїль, як найрейтинговіший переможець групи, буде господарем півфіналу 1, а Боснія і Герцеговина прийматиме півфінал 2.

Щоб визначити, які дві команди приєднаються до переможців груп Ліги B у шляху B, проводиться жеребкування з однієї урни, що містить три кульки, які представляють Фінляндію, Україну та Ісландію.

- Першою витягується куля.

- Проводиться жеребкування.

Вже за пів години розпочнеться церемонія жеребкування, на якій Україна дізнається майбутніх суперників у плей-оф відбору на Євро-2024.

The final 3 paths to #EURO2024 will be decided today 👊 pic.twitter.com/CEDPQrLzij