Мудрик попросив нахабного фаната перейти на українську мову

Правильний спосіб реагування на гейтерів

Джерело - Чемпіон.

Михайло Мудрик патріотично відповів на дошкульний коментар підписника, попросивши того перейти на українську мову.

Фанат російською прокоментував найсвіжіший допис в інстаграмі вінгера Челсі, натякаючи на погану результативність футболіста: "Коли заб'єш нарешті". Мудрик відповів усього одним словом: "Українською".

Скріншот діалогу

Нагадаємо, Мудрик за половину сезону в складі Челсі не зміг відзначитися жодним голом.

Напередодні Михайло вболівав за Еліну Світоліну в матчі Ролан Ґаррос проти другої ракетки світу, а ще раніше передав палкий оригінальний привіт російським окупантам.

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