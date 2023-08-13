Мудрик змарнував вихід віч-на-віч на останніх хвилинах матчу з Ліверпулем - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Михайло Мудрик міг вирвати для Челсі перемогу над Ліверпулем на останніх хвилинах матчу першого туру Англійської Прем'єр-ліги.

Українець вийшов на заміну на 81-й хвилині гри, а вже на 93-й виходив сам на сам із воротарем суперників.

Вінгер "синіх" вирішив не пробивати, а обіграти голкіпера, з чим він і впорався, проте далі підвели партнери...

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У підсумку матч завершився із рахунком 1:1.

Нагадаємо, кілька днів тому Мудрик узяв собі 10-й номер.

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