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Мудрик: В Англії від людей більше позитиву

Вінгер Челсі розповів про менталітет англійців
Сьогодні 14:39 181 0
Мудрик: В Англії від людей більше позитиву
Фото: Getty Images
#Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Англійці більш привітливі ніж українці.

Про це розповів вінгер Челсі Михайло Мудрик.

"Напевно, культура. Все ж таки більше відрізняється від України. Тут свої якісь є прикмети, правила. З часом ти до всього цього звикаєш. У них нормально завжди вітатися та питати як справи, як почуваєшся. Я не знаю щиро це чи ні, але англійці завжди привітливі. Від людей більше позитиву", - сказав Мудрик.

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