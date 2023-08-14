Мудрик: В Англії від людей більше позитиву

Джерело - Чемпіон.
Англійці більш привітливі ніж українці.
Про це розповів вінгер Челсі Михайло Мудрик.
"Напевно, культура. Все ж таки більше відрізняється від України. Тут свої якісь є прикмети, правила. З часом ти до всього цього звикаєш. У них нормально завжди вітатися та питати як справи, як почуваєшся. Я не знаю щиро це чи ні, але англійці завжди привітливі. Від людей більше позитиву", - сказав Мудрик.
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