Мудрик: В Англії від людей більше позитиву

Англійці більш привітливі ніж українці.

Про це розповів вінгер Челсі Михайло Мудрик.

"Напевно, культура. Все ж таки більше відрізняється від України. Тут свої якісь є прикмети, правила. З часом ти до всього цього звикаєш. У них нормально завжди вітатися та питати як справи, як почуваєшся. Я не знаю щиро це чи ні, але англійці завжди привітливі. Від людей більше позитиву", - сказав Мудрик.