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Ярмоленко забив свій 100-й гол в УПЛ та перший – після повернення в Динамо - ВІДЕО

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#Оболонь, #Чемпіонат України, УПЛ, #Андрій Ярмоленко, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Андрій Ярмоленко подвоїв перевагу київського Динамо в матчі 2-го туру Української Прем'єр-ліги проти Оболоні.

На 31-й хвилині вінгер "біло-синіх" із пенальті зробив рахунок 2:0.

Цей гол став для Ярмоленка сотим в УПЛ та першим – після повернення в рідний клуб.

Відео

На перерву команди пішли за рахунку 3:1 на користь гостей.

Нагадаємо, Андрій покинув Динамо влітку 2017 року, а повернувся у червні 2023-го. Окрім 100 голів, на рахунку 33-річного футболіста також є 65 результативних передач у 231 матчі в межах чемпіонату України.

Минулого місяця Ярмоленко вже відзначався за Динамо, але це було в контрольному поєдинку.

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