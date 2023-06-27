"Ну шо, синку, пора додому?" - Динамо креативним відео із Суркісом оголосило про повернення Ярмоленка

Джерело - Динамо Київ.

Київське Динамо нестандартно підійшло до оголошення про підписання Андрія Ярмоленка.

"Біло-сині" у своїх соцмережах опублікували відео, на якому президент клубу Ігор Суркіс буцімто розмовляє з 33-річним футболістом по телефону й запрошує його повернутися назад.

- Ну шо, синку, пора додому?! - Так, Динамо Київ - це моя рідна команда. - Чекаємо!..

Відео

Нагадаємо, що Ярмоленко в дитинстві навчався в академії Десни, а в Динамо перейшов у 2007-му, у віці 17 років. З 2008-го виступав у першій команді. За Динамо Андрій загалом відіграв 340 матчів, у яких забив 137 голів. Зокрема, в межах УПЛ на його рахунку 99 результативних ударів у 227 матчах. Він тричі ставав чемпіоном України та двічі вигравав національний Кубок. У сезоні-2016/17 ставав найкращим бомбардиром.

У 2017-му за 25 мільйонів євро був проданий до дортмундської Боруссії. Провівши лише один сезон у Німеччині, Ярмоленко перейшов у Вест Гем за 20 мільйонів євро. В Лондоні Андрій багато часу пропускав через травми, але загалом взяв участь у 86 поєдинках, у яких забив 13 голів.

Минулий сезон Ярмоленко відіграв за Аль-Айн з ОАЕ, який тренував Сергій Ребров (33 матчі, 12 голів).

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