Ярмоленко: Сил вистачає на 70 хвилин

Джерело - fcdynamo.com.
Вінгеру Динамо Андрію Ярмоленку потрібен час, щоб набрати оптимальні кондиції.
Про це розповів сам футболіст.
"Звичайно, хотілося забити. Але, як я казав раніше у своїх інтерв'ю, для мене найголовніше, щоб чемпіонство повернулося до Києва. А буду я забивати чи не буду – це вже річ другорядна. Як я обіцяв, буду віддавати всі сили на футбольному полі.
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Зараз їх вистачило на 70 хвилин, буду працювати, щоб вистачало на всі 90", – сказав Ярмоленко.
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