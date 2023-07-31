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Ярмоленко: Сил вистачає на 70 хвилин

Андрій Ярмоленко прокоментував готовність до сезону
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Ярмоленко: Сил вистачає на 70 хвилин
#Динамо Київ, #Андрій Ярмоленко

Джерело - fcdynamo.com.

Вінгеру Динамо Андрію Ярмоленку потрібен час, щоб набрати оптимальні кондиції.

Про це розповів сам футболіст.

"Звичайно, хотілося забити. Але, як я казав раніше у своїх інтерв'ю, для мене найголовніше, щоб чемпіонство повернулося до Києва. А буду я забивати чи не буду – це вже річ другорядна. Як я обіцяв, буду віддавати всі сили на футбольному полі.

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Зараз їх вистачило на 70 хвилин, буду працювати, щоб вистачало на всі 90", – сказав Ярмоленко.

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