Технічно обіграв воротаря і забив: відео першого гола Ярмоленка після повернення в Динамо

Вперше за 6 років...

Джерело - Чемпіон.

Андрій Ярмоленко у контрольному матчі на літніх зборах проти австрійського Вольфсберга відзначився першим голом за Динамо після повернення в клуб.

На 87-й хвилині ветеран технічно обіграв воротаря і зробив рахунок 6:0.

Ніби й не було цих 6 років розлуки...

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У підсумку Динамо перемогло з рахунком 8:0.

Нагадаємо, 33-річний вінгер офіційно повернувся до Києва наприкінці червня. Минулий сезон Ярмоленко відіграв за Аль-Айн з ОАЕ, який тренував Сергій Ребров (33 матчі, 12 голів).

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