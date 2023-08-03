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Гейм, сет і матч: відео переможного розіграшу Світоліної у грі з росіянкою Касаткіною

Українка дуже впевнено вийшла до чвертьфіналу
Сьогодні 00:49 Андрій Дунець 290 0
Гейм, сет і матч: відео переможного розіграшу Світоліної у грі з росіянкою Касаткіною
#Касаткіна, #Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (27) розгромила Дарію Касаткіну (11) у другому колі турніру WTA 500 у Вашингтоні.

Матч тривав 1 годину 37 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 6:2.

Світоліна 1 раз подала навиліт, допустила три подвійні помилки та використала 4 з 9 брейк-пойнтів.

Відео вирішального розіграшу

Додамо, що трибуни після матчу досить неприязно провели росіянку з корту.

Також слід зазначити, що Касаткіна є однією з тих рідкісних російських спортсменок, які не бояться відкрито заявляти про свою позицію проти путінського режиму. Зокрема, вона підтримала відсторонення російських команд із міжнародного спорту.

Касаткіна - російським дітям: Міняйте громадянство

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