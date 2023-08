Гейм, сет і матч: відео переможного розіграшу Світоліної у грі з росіянкою Касаткіною

Еліна Світоліна (27) розгромила Дарію Касаткіну (11) у другому колі турніру WTA 500 у Вашингтоні.

Матч тривав 1 годину 37 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 6:2.

Світоліна 1 раз подала навиліт, допустила три подвійні помилки та використала 4 з 9 брейк-пойнтів.

A strong showing from @ElinaSvitolina 💪



