Джерело - Чемпіон.
Національні команди росії (терористичної країни) мають бути забанені на міжнародних змаганнях.
Про це сказала перша ракетка росії Дар'я Касаткіна.
"Я згодна з баном національних команд, безумовно. І, мабуть, усіх структур, які підтримує державне фінансування. Але не зовсім згодна з баном індивідуалістів - таких, як ми. Наприклад, я, Рубльов, Хачанов, Павлюченкова".
Актуально: Касаткіна - російським дітям: Міняйте громадянство
"З нами не вважаю, що це правильно. Я розумію рішення, чому нас дискваліфікували з Вімблдону. Я його розумію, але прийняти його дуже складно, бо якщо брати індивідуально кожен випадок, я не вважаю, що ми під нього потрапляємо. З національними командами, звичайно, інше, тут я згодна", - сказала Касаткіна.
Раніше про Касаткіну розповів колишній український тенісист Сергій Стаховський.