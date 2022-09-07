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Касаткіна: Я згодна з баном національних команд росії

Сьогодні 13:16 1255 0
Російська тенісистка підтримала відсторонення спортсменів з рф
Касаткіна: Я згодна з баном національних команд росії
#Касаткіна

Джерело - Чемпіон.

Національні команди росії (терористичної країни) мають бути забанені на міжнародних змаганнях.

Про це сказала перша ракетка росії Дар'я Касаткіна.

"Я згодна з баном національних команд, безумовно. І, мабуть, усіх структур, які підтримує державне фінансування. Але не зовсім згодна з баном індивідуалістів - таких, як ми. Наприклад, я, Рубльов, Хачанов, Павлюченкова".

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"З нами не вважаю, що це правильно. Я розумію рішення, чому нас дискваліфікували з Вімблдону. Я його розумію, але прийняти його дуже складно, бо якщо брати індивідуально кожен випадок, я не вважаю, що ми під нього потрапляємо. З національними командами, звичайно, інше, тут я згодна", - сказала Касаткіна.

Раніше про Касаткіну розповів колишній український тенісист Сергій Стаховський.

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