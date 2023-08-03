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Фани у США неприязним гулом провели росіянку Касаткіну після поразки від Світоліної - ВІДЕО

Публіка явно підтримувала українку
Сьогодні 00:25 Андрій Дунець 404 0
Фани у США неприязним гулом провели росіянку Касаткіну після поразки від Світоліної - ВІДЕО
#Касаткіна, #Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (27) впевнено перемогла росіянку Дарію Касаткіну (11) з рахунком 6:2, 6:2 у другому колі турніру WTA 500 у Вашингтоні й вийшла до чвертьфіналу.

Вболівальники у столиці Сполучених Штатів Америки були вельми прихильно налаштовані щодо української тенісистки.

Особливо яскраво це стало помітно під час того, як Касаткіна покидала корт. Коли диктор оголосив ім'я Дарії, з трибун крізь переважний схвальний фон, полинув також досить відчутний неприязний гул.

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Сама Світоліна, хоч і традиційно не потисла руку суперниці з рф, щось сказала Дарії на прощання, вочевидь дякуючи їй за гру.

Нагадаємо, що Касаткіна є однією з тих рідкісних російських спортсменок, які не бояться відкрито заявляти про свою позицію проти путінського режиму. Зокрема, вона підтримала відсторонення російських команд із міжнародного спорту.

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