Касаткіна - російським дітям: Міняйте громадянство

Молоде покоління росіян має змінювати громадянства.

Про це заявила перша ракетка росії Дарія Касаткіна (12 WTA).

"Я думаю, що покоління, яким зараз по 16-17, мають ще шанси, бо вони вже грають і мають можливість виїхати. А ось тим, хто молодший... Я думаю, багато талановитих дітей, у чиїх батьків є можливість, напевно, змінюватимуть громадянства".

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"Якщо чесно, у нас уже такі питання ходять, бо вже відсторонюють від Вімблдону, і ми не знаємо, що буде далі. А дітям я можу сказати, що якщо є така змога - міняйте. Для Міжнародної федерації тенісу російської федерації немає. Коротше, ми відлюдники. Не знаю, що далі", - сказала Касаткіна.