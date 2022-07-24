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Стаховський – про Касаткіну: Вона по-своєму героїня

Сьогодні 19:20 139 0
Колишній український тенісист розповів про росіян
Стаховський – про Касаткіну: Вона по-своєму героїня
#Касаткіна, #Рубльов, #Сергій Стаховський

Джерело - L'Équipe.

Російські тенісисти бояться за власну долю і не хочуть сидіти у в’язниці.

Про це заявив колишній український тенісист Сергій Стаховський.

"Усі вони бояться за власну долю. Вони не хочуть сидіти у в’язниці, але визнають, що діти й жінки гинуть. Якби я міг цим врятувати чиєсь життя, я б краще сидів в тюрмі кілька тижнів або навіть на місяць", - заявив колишній тенісист.

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"З російськими гравцями я бачився в Парижі - не буду називати імена - під час Ролан Гаррос. Майже всі пройшли повз або відвернули голови, коли побачили, що я йду. Я знаю їх усіх дуже давно. Я бачив розвиток їхніх кар’єр. І я, м’яко кажучи, розчарований".

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"Рубльов, мабуть, єдиний гравець, який публічно виступив з закликом зупинити війну. Я вражений Дарією Касаткіною. Вона по-своєму героїня. Якби таких росіян було більше, ця війна ніколи б не почалася", - сказав Стаховський.

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