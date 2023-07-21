Головне
Відбулося жеребкування попередніх етапів Кубка України
Сьогодні 13:38 187
Торіно намагався підписати хавбека Динамо Бражка
Сьогодні 13:23 258
Збірна Іспанії без проблем розібралася з Коста-Рикою: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 12:33 505
Середа здобув ліцензію на Олімпійські ігри-2024
Сьогодні 11:25 521
Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань
Сьогодні 11:20 7014
Власники клубів НФЛ схвалили рекордний продаж Вашингтон Коммандерс
Сьогодні 10:29 275
Динамо у закритому спарингу розгромило Аустрію Клагенфурт
Вчора 22:53 1120
Сефері відсутній на зборі Ворскли у Польщі
Вчора 21:37 402
Манчестер Юнайтед оголосив про трансфер Онана
Вчора 21:22 435
Соболь отримав серйозне пошкодження
Вчора 21:10 568
Блоги
21 липня виповнилося б 64 роки легендарному воротареві Динамо Віктору Чанову
21 липня виповнилося б 64 роки легендарному воротареві Динамо Віктору Чанову Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:50 3383
Батя в зданії: 5 років тому Усик знищив росіянина Гассієва та став першим володарем Кубка Мохамеда Алі
Батя в зданії: 5 років тому Усик знищив росіянина Гассієва та став першим володарем Кубка Мохамеда Алі Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:30 3160
Яремчук забив 6 голів у одній грі: відео феєрії українця в матчі за Брюгге
Яремчук забив 6 голів у одній грі: відео феєрії українця в матчі за Брюгге Андрій Дунець
19.07.2023 22:45 15225
Динамо швидко відкрило рахунок у грі з зірковим Аль-Хілялем на зборах: відео гола Буяльського
Динамо швидко відкрило рахунок у грі з зірковим Аль-Хілялем на зборах: відео гола Буяльського Андрій Дунець
19.07.2023 19:47 3710
Фото дня. Рідкісні світлини з домашньої колекції Віталія Кличка
Фото дня. Рідкісні світлини з домашньої колекції Віталія Кличка Андрій Твердохліб
19.07.2023 13:21 3253
Кварцяному - 70! Найяскравіші цитати легендарного тренера - ВІДЕО
Кварцяному - 70! Найяскравіші цитати легендарного тренера - ВІДЕО Phillip Hess
19.07.2023 10:57 10649
Легендарному Віталію Кличку - 52! Найкращі нокаути українського чемпіона
Легендарному Віталію Кличку - 52! Найкращі нокаути українського чемпіона Valeriy Ruchka
19.07.2023 10:46 14479
Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова
Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова Nastya Bolshakova
18.07.2023 22:26 12260 1
Вітання від фанатів Динамо Київ: український воїн на фронті спалив шарф російського клубу - ВІДЕО
Вітання від фанатів Динамо Київ: український воїн на фронті спалив шарф російського клубу - ВІДЕО 🔥🔥🔥
18.07.2023 21:25 1210
Краще, ніж трансфер Роналду: Суркіс визначив свої пріоритети в Динамо у напівжартівливому відео
Краще, ніж трансфер Роналду: Суркіс визначив свої пріоритети в Динамо у напівжартівливому відео Андрій Дунець
18.07.2023 20:46 2027
Воля до перемоги, рекорд, сльози тренера та поцілунок коханого: рік тому іменинниця Бех-Романчук переписала історію
Воля до перемоги, рекорд, сльози тренера та поцілунок коханого: рік тому іменинниця Бех-Романчук переписала історію Андрій Твердохліб
18.07.2023 14:46 31459
Єдиний телепул, або "пороблено"
Єдиний телепул, або "пороблено" Олександр Глущенко
17.07.2023 17:02 1325
Джокович брутально розтрощив свою ракетку після брейку Алькараса у фіналі Вімблдона - ВІДЕО
Джокович брутально розтрощив свою ракетку після брейку Алькараса у фіналі Вімблдона - ВІДЕО Андрій Дунець
17.07.2023 13:50 2728
Дівчина дня: Софія Причина – 25-річна українська арбітриня, яка скоро працюватиме на матчах УПЛ
Дівчина дня: Софія Причина – 25-річна українська арбітриня, яка скоро працюватиме на матчах УПЛ Андрій Дунець
16.07.2023 21:47 14558 2
Центральний корт Вімблдона влаштував українській тенісистці стоячу овацію після її слів про Україну - ВІДЕО
Центральний корт Вімблдона влаштував українській тенісистці стоячу овацію після її слів про Україну - ВІДЕО Андрій Дунець
13.07.2023 23:09 2087
Світоліна не стримала сліз, говорячи про Україну на пресконференції після півфіналу Вімблдона - ВІДЕО
Світоліна не стримала сліз, говорячи про Україну на пресконференції після півфіналу Вімблдона - ВІДЕО Андрій Дунець
13.07.2023 20:59 5050 2
Усик зачитав патріотичний реп після битви поглядів із Дюбуа - ВІДЕО
Усик зачитав патріотичний реп після битви поглядів із Дюбуа - ВІДЕО Андрій Дунець
13.07.2023 20:11 1362
Світоліна гідно прийняла поразку у півфіналі Вімблдона: відео останнього розіграшу та привітання Вондроушової
Світоліна гідно прийняла поразку у півфіналі Вімблдона: відео останнього розіграшу та привітання Вондроушової Андрій Дунець
13.07.2023 18:17 5699
Світоліна під бурхливу овацію Центрального корту покинула Вімблдон-2023 - ВІДЕО
Світоліна під бурхливу овацію Центрального корту покинула Вімблдон-2023 - ВІДЕО Андрій Дунець
13.07.2023 17:49 2360
Ретро дня: 4 роки тому Дар'я Снігур виграла юніорський Вімблдон
Ретро дня: 4 роки тому Дар'я Снігур виграла юніорський Вімблдон Андрій Твердохліб
13.07.2023 13:16 1650 1
Прямі трансляції

21 липня виповнилося б 64 роки легендарному воротареві Динамо Віктору Чанову

Сьогодні 12:50 Андрій Твердохліб 3384 0
21 липня виповнилося б 64 роки легендарному воротареві Динамо Віктору Чанову

Джерело - Чемпіон.

21 липня 1959 року народився легендарний голкіпер київського Динамо та збірної СРСР Віктору Чанову. 

Вихованець донецького Шахтаря славу та популярність здобув у складі київського Динамо, з яким у 1986 році став володарем Кубка володарів Кубків, а в 1987-му дійшов з командою до півфіналу Кубка чемпіонів (зараз Ліга чемпіонів - ред).

Помер Чанов 8 лютого 2017 року за загадкових обставин. Зокрема, деякі ЗМІ повідомляли, що за кілька тижнів до смерті Чанова сильно побили, хоча договірних фактів цьому немає. Також відомо, що поліція відкривала провадження про умисне самогубство ексфутболіста.

"8 лютого близько 22:50 до чергової частини київської поліції надійшло повідомлення від лікаря про те, що у відділенні нейрохірургії помер колишній футболіст, місцевий мешканець 1959 року народження", - йшлося в офіційні заяві.

Начальник Деснянського управління поліції Олександр Косовський розповів, що Віктор Чанов отримав множинні травми при падінні з висоти.

"Попередньо встановлено, що чоловіка без свідомості 21 січня 2017 року о 10-й годині доставила до медичного закладу "швидка" із села Рославичі Васильківського  району Київської області, де він, за словами лікарів, отримав множинні травми при падінні з висоти"

За фактом смерті чоловіка розпочато кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Наразі призначається судово-медична експертиза для встановлення причини смерті".

Щоправда, родичі футболіста спростовували факт побиття.

Колишні ж одноклубники легендарного воротаря причиною смерті називали нещасний випадок.

"Судячи з усього, причиною смерті став нещасний випадок. Чанов упав зі сходців у власному будинку і отримав травму голови. Вранці його без свідомості знайшла теща. Віктор ударився головою. О п'ятій ранку його знайшла теща. Його відразу забрала швидка допомога. Віктор 18 днів був у комі. Ми з ветеранами відразу ж зібрали гроші і передали родині. Зібрали пристойну суму, тому що знали - Віктору потрібні гроші, він лежав у реанімації", - розповів телеканалу Футбол 1 ексодноклубник Чанова Віктор Хлус.

Слова Хлуса підтвердив й інший легендарний одноклубник Чанова Олег Кузнецов.

"Віктор жив у приватному будинку. Якось вночі спускався попити води і впав. Всі домочадці спали, а вранці його теща знайшла вже майже без свідомості. Жодного побиття не було. Травма на рівному місці", - сказав він.

"Після цього він лежав три тижні в комі. Нам говорили, що якби навіть і вийшов з неї, то повноцінним життям все одно вже жити не зміг би".

Віктор Чанов

Український радянський футболіст, воротар. Виступав за Шахтар Донецьк (1978-1981), Динамо Київ (1982-1990), Маккабі Хайфа (1990-1993), Бней Ієгуда (1993-1994), ЦСКА-Борисфен (1994-1995). З 1982 по 1990 роки виступав за збірну СРСР - 21 матч, 8 пропущених голів. Після завершення кар'єри футболіста не тривалий час працював тренером ЦСКА-Борисфен, а в 2006-2007 роках тренером воротарів у київському Динамо.

  • Віцечемпіон Європи: 1988
  • Переможець Кубка володарів кубків: 1986 (Динамо)
  • Чемпіон СРСР (3): 1985, 1986, 1990 років (Динамо).
  • Володар Кубка СРСР (5): 1980, 1982, 1985, 1987, 1990 років (Шахтар - 1980, Динамо)
  • Чемпіон Ізраїлю: 1991 (Маккабі)
  • Володар Кубка Ізраїлю (2): 1991, 1993
  • Чемпіон Європи (U-18): 1978
  • Чемпіон Європи (U-21): 1980
  • Володар призу "Воротар року": 1986 року.
  • Найкращий воротар світу (версія радіохвилі "Berlin-Britz"): 1986 року.
  • Член Клубу Євгена Рудакова: 192 матчі на "0".

Поховали Віктора Чанова 11 лютого 2017 року на Байковому кладовищі.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 9780
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 16917
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів 5923
Батя в зданії: 5 років тому Усик знищив росіянина Гассієва та став першим володарем Кубка Мохамеда Алі Батя в зданії: 5 років тому Усик знищив росіянина Гассієва та став першим володарем Кубка Мохамеда Алі 3164
Фроч: Усик пройшов свій пік Фроч: Усик пройшов свій пік 2550
Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань 7014
Рекомендуємо
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 31433 3
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 88006 4
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 28918
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 15900
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 37629 1
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 47202