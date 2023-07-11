У цих кадрах - справжнє єднання двох народів у важкий час

Джерело - Чемпіон.

Після чвертьфінального поєдинку Вімблдона-2023 між українкою Еліною Світоліною (76) та полькою Ігою Швьонтек (1) традиційне післяматчеве рукостискання перетворилося в теплі обійми та взаємні усмішки.

Попри напругу на корті, що панувала під час самої гри, в якій перемогла Світоліна (7:5, 6:7(5), 6:2), обидві тенісистки дуже тепло поспілкувалися біля сітки.

Особливо символічно ці кадри виглядають на тлі вагомої підтримки України з боку Польщі у війні проти росії (терористичної країни).

Відео

Слід зазначити, що Швьонтек від 24 лютого 2022 року активно висловлює свою підтримку Україні як державі та українським тенісистам. І навіть грає зі синьо-жовтою стрічкою на кепці.

Особливо запам'яталася емоційна промова Іги після перемоги на Ролан Ґарросі-2022.

Нагадаємо, минулого літа Світоліна та Швьонтек разом узяли участь у благодійному матчі у Кракові на підтримку дітей, що постраждали внаслідок агресії росії.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua