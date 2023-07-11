Головне
Світоліна перемогла Швьонтек на шляху до півфіналу Вімблдона
Сьогодні 18:29 2251 3
Світоліна - Швьонтек: огляд 1/4 фіналу Вімблдона
Сьогодні 20:32 496
За вихід у фінал Вімблдона-2023 Світоліна зіграє з Вондроушовою
Сьогодні 19:53 1669
Світоліна втретє зіграє у півфіналі турніру Grand Slam, вдруге - на Вімблдоні
Сьогодні 19:17 728
Світоліна повернула собі статус першої ракетки України
Сьогодні 18:51 1474
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо
Сьогодні 18:51 23414
Ріккардо замінить де Вріса в Альфа Таурі
Сьогодні 18:16 224
Швьонтек зрівняла рахунок у грі зі Світоліною в 1/4 фіналу Вімблдона
Сьогодні 17:52 1237
Матч відбору на Євро-2024 Україна - Англія відбудеться у Вроцлаві
Сьогодні 17:52 383
Світоліна виграла перший сет у Швьонтек в 1/4 фіналу Вімблдона
Сьогодні 16:45 2358
Блоги
Світоліна після матчу тепло обійнялася зі Швьонтек, яка давно й гучно підтримує Україну - ВІДЕО
Світоліна після матчу тепло обійнялася зі Швьонтек, яка давно й гучно підтримує Україну - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 20:48 763
Світоліна не відразу повірила своєму щастю: відео переможного розіграшу Еліни в матчі зі Швьонтек у чвертьфіналі Вімблдона
Світоліна не відразу повірила своєму щастю: відео переможного розіграшу Еліни в матчі зі Швьонтек у чвертьфіналі Вімблдона Андрій Дунець
Сьогодні 19:16 1705
«Вчимо сміливості»: Дитяча секція боксу від Favbet Foundation та SpartaBox
«Вчимо сміливості»: Дитяча секція боксу від Favbet Foundation та SpartaBox Юрко Юрченко
Сьогодні 16:52 198
2 роки тому збірна Італії виграла Євро-2020, перемігши у фіналі Англію - ВІДЕО
2 роки тому збірна Італії виграла Євро-2020, перемігши у фіналі Англію - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 15:28 1583
Мудрик зухвало відповів фанату в соцмережах на зауваження щодо своєї гри
Мудрик зухвало відповів фанату в соцмережах на зауваження щодо своєї гри Андрій Дунець
Сьогодні 11:35 2871
4 роки тому Світоліна вже перемагала у чвертьфіналі Вімблдона: згадуємо матч українки проти Мухової
4 роки тому Світоліна вже перемагала у чвертьфіналі Вімблдона: згадуємо матч українки проти Мухової Андрій Дунець
Сьогодні 10:12 1302 2
Підсумки червня: найгучніші трансфери ТОП-чемпіонатів
Підсумки червня: найгучніші трансфери ТОП-чемпіонатів Юрко Юрченко
Вчора 15:55 332
Формула-1 в липні 2023
Формула-1 в липні 2023 Юрко Юрченко
Вчора 15:51 272
Історія дня: Світоліна подарувала 10-річній доньці воїна ЗСУ квиток на матч Вімблдона
Історія дня: Світоліна подарувала 10-річній доньці воїна ЗСУ квиток на матч Вімблдона Андрій Дунець
Вчора 13:03 5772 1
19 років тому Шовковський подарував Динамо перший Суперкубок України
19 років тому Шовковський подарував Динамо перший Суперкубок України Valeriy Ruchka
Вчора 10:41 3997
Білоруска Азаренка смиренно прийняла рішення Світоліної не тиснути їй руку після матчу 1/8 фіналу Вімблдона - ВІДЕО
Білоруска Азаренка смиренно прийняла рішення Світоліної не тиснути їй руку після матчу 1/8 фіналу Вімблдона - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 02:53 111085
Відео дня: Світоліна завершила переможний матч з Азаренкою потужним ейсом
Відео дня: Світоліна завершила переможний матч з Азаренкою потужним ейсом Андрій Твердохліб
09.07.2023 23:20 6675
17 років тому Зідан виконав свій найвідоміший удар головою
17 років тому Зідан виконав свій найвідоміший удар головою Valeriy Ruchka
09.07.2023 11:23 10631 1
Технічно обіграв воротаря і забив: відео першого гола Ярмоленка після повернення в Динамо
Технічно обіграв воротаря і забив: відео першого гола Ярмоленка після повернення в Динамо Андрій Дунець
08.07.2023 21:00 2266
Яремчук забив уперше за майже 9 місяців: відео гола українця в контрольному матчі за Брюгге
Яремчук забив уперше за майже 9 місяців: відео гола українця в контрольному матчі за Брюгге Андрій Дунець
08.07.2023 16:42 1847
9 років тому збірна Німеччини познущалася з Бразилії на чемпіонаті світу
9 років тому збірна Німеччини познущалася з Бразилії на чемпіонаті світу Valeriy Ruchka
08.07.2023 11:19 6098
Відео із фронту: екстенісист Долгополов показав незламну реакцію на російський обстріл
Відео із фронту: екстенісист Долгополов показав незламну реакцію на російський обстріл 🔥🔥🔥
08.07.2023 10:15 1585
Цуренко та Богдан зіграли найдовший тай-брейк в історії Вімблдона
Цуренко та Богдан зіграли найдовший тай-брейк в історії Вімблдона Андрій Твердохліб
07.07.2023 21:47 709
Ретро дня: як динамівські хорвати Віда та Вукоєвич святкували перемогу над росією - ВІДЕО
Ретро дня: як динамівські хорвати Віда та Вукоєвич святкували перемогу над росією - ВІДЕО Андрій Дунець
07.07.2023 12:28 3238
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Андрій Твердохліб
07.07.2023 10:25 127681
Прямі трансляції

Світоліна після матчу тепло обійнялася зі Швьонтек, яка давно й гучно підтримує Україну - ВІДЕО

У цих кадрах - справжнє єднання двох народів у важкий час
Сьогодні 20:48 Андрій Дунець 769 0
Світоліна після матчу тепло обійнялася зі Швьонтек, яка давно й гучно підтримує Україну - ВІДЕО
#Вімблдон, #Еліна Світоліна, #Іга Швьонтек

Джерело - Чемпіон.

Після чвертьфінального поєдинку Вімблдона-2023 між українкою Еліною Світоліною (76) та полькою Ігою Швьонтек (1) традиційне післяматчеве рукостискання перетворилося в теплі обійми та взаємні усмішки.

Попри напругу на корті, що панувала під час самої гри, в якій перемогла Світоліна (7:5, 6:7(5), 6:2), обидві тенісистки дуже тепло поспілкувалися біля сітки.

Особливо символічно ці кадри виглядають на тлі вагомої підтримки України з боку Польщі у війні проти росії (терористичної країни).

Відео

Слід зазначити, що Швьонтек від 24 лютого 2022 року активно висловлює свою підтримку Україні як державі та українським тенісистам. І навіть грає зі синьо-жовтою стрічкою на кепці.

Особливо запам'яталася емоційна промова Іги після перемоги на Ролан Ґарросі-2022.

Нагадаємо, минулого літа Світоліна та Швьонтек разом узяли участь у благодійному матчі у Кракові на підтримку дітей, що постраждали внаслідок агресії росії.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 23414
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 5143
Світоліна - Швьонтек: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Вімблдона - LIVE Світоліна - Швьонтек: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Вімблдона - LIVE 5695 2
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 9109
Світоліна - Швьонтек: прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу Вімблдона-2023 Світоліна - Швьонтек: прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу Вімблдона-2023 13138
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 3304
Рекомендуємо
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 21721 1
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 19723 1
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 40487
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 14718
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 20535
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 16556 3