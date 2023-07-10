Світоліна: Думала про те, що вдома дуже багато людей вболівають за мене

Українська тенісистка Еліна Світоліна (76) пояснила спокій на тай-брейку у матчі 1/8 фіналу Вімблдона проти білоруски Вікторії Азаренко (20).

Про це розповіла сама тенісистка.

"Я не знаю. Я думала про те, що вдома дуже багато людей дивляться і вболівають за мене, тому… Я знала, як це багато значить для них, і будь-який щасливий момент, який вони можуть поділити…

Звичайно, у таких важких матчах, коли я переживаю ці труднощі, я просто думаю, що в Україні такі важкі часи, а я граю тут, перед чудовими глядачами, мені нема на що скаржитися. Я просто мушу боротися і намагатися виграти кожне очко. І ось, я тут, я виграла цей матч", - відзначила Світоліна.