Головне
Шахтар розгромив СК Дніпро-1 та став чемпіоном України
Сьогодні 16:57 398
Збірна Латвії сенсаційно стала бронзовим призером чемпіонату світу
Сьогодні 17:58 267
Олександрія програла Зорі у День міста в 29 турі УПЛ
Сьогодні 17:08 190
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 16:03 75208
США - Латвія - онлайн-трансляція LIVE - матч за третє місце чемпіонату світу-2023
Сьогодні 15:17 883
Костюк не потиснула руку білорусці Сабаленка - трибуни Ролан Гаррос освистали українку
Сьогодні 14:31 752 1
Костюк поступилася білорусці Сабаленко на старті Ролан Гаррос
Сьогодні 13:24 451 1
Love story Степаненків: від підкатів на Таврії до щасливого сімейного життя
Сьогодні 13:00 688
Краузер встановив новий світовий рекорд у штовханні ядра
Сьогодні 12:51 645
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 09:04 17104
Блоги
Костюк не потиснула руку білорусці Сабаленка - трибуни Ролан Гаррос освистали українку
Костюк не потиснула руку білорусці Сабаленка - трибуни Ролан Гаррос освистали українку Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:31 738 1
Love story Степаненків: від підкатів на Таврії до щасливого сімейного життя
Love story Степаненків: від підкатів на Таврії до щасливого сімейного життя Nastya Bolshakova
Сьогодні 13:00 684
Золотий пенальті Шевченка: 20 років тому українець виграв Лігу чемпіонів для Мілана
Золотий пенальті Шевченка: 20 років тому українець виграв Лігу чемпіонів для Мілана Андрій Дунець
Сьогодні 09:20 4152
Бостон вирвав перемогу в Маямі за 0,1 секунди до завершення гри та перевів серію в 7 матч
Бостон вирвав перемогу в Маямі за 0,1 секунди до завершення гри та перевів серію в 7 матч Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:16 288
20 років тому Андрій Шевченко виграв Лігу чемпіонів
20 років тому Андрій Шевченко виграв Лігу чемпіонів Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:12 5144
Сімнадцять тріумфів Еліни Світоліної
Сімнадцять тріумфів Еліни Світоліної Андрій Твердохліб
Вчора 19:37 1366
Обіграв трьох і забив ударом із 25 метрів: новий Мессі розриває на молодіжному ЧС - ВІДЕО
Обіграв трьох і забив ударом із 25 метрів: новий Мессі розриває на молодіжному ЧС - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 15:48 2856
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Андрій Твердохліб
Вчора 14:56 335664
Коли глибину падіння важко уявити
Коли глибину падіння важко уявити Максим Розенко
Вчора 14:07 1325
Ломаченко тепло обійнявся з російським боксером після поразки від Хейні - ВІДЕО
Ломаченко тепло обійнявся з російським боксером після поразки від Хейні - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 12:15 6700 1
Шалені витівки геніального Пола Гаскойна: англієць святкує 56-річчя
Шалені витівки геніального Пола Гаскойна: англієць святкує 56-річчя Valeriy Ruchka
Вчора 10:24 5611
8 років тому Дніпро зіграв у фіналі Ліги Європи
8 років тому Дніпро зіграв у фіналі Ліги Європи Valeriy Ruchka
Вчора 10:23 5244
Лунін забив феноменальний гол у баскетбольний кошик на тренуванні Реала - ВІДЕО
Лунін забив феноменальний гол у баскетбольний кошик на тренуванні Реала - ВІДЕО Андрій Дунець
26.05.2023 16:34 1467
Найкращий матч Моурінью. 19 років тому Порту виграв Лігу чемпіонів
Найкращий матч Моурінью. 19 років тому Порту виграв Лігу чемпіонів Valeriy Ruchka
26.05.2023 16:13 3859
П'ять років тому в Києві Роналду зіграв останній матч за Реал. Усі голи португальця за королівський клуб
П'ять років тому в Києві Роналду зіграв останній матч за Реал. Усі голи португальця за королівський клуб Valeriy Ruchka
26.05.2023 16:06 4385
24 роки тому Манчестер Юнайтед створив фантастичний камбек у фіналі Ліги чемпіонів
24 роки тому Манчестер Юнайтед створив фантастичний камбек у фіналі Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
26.05.2023 16:00 6919
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Андрій Твердохліб
26.05.2023 13:49 116528
"Мудрик не вміє грати у футбол": соцмережі знищили українця після матчу МЮ – Челсі
"Мудрик не вміє грати у футбол": соцмережі знищили українця після матчу МЮ – Челсі Андрій Дунець
26.05.2023 06:30 5485
Мудрик не влучив у ворота МЮ з 11 метрів: відео епічного промаху українця
Мудрик не влучив у ворота МЮ з 11 метрів: відео епічного промаху українця Андрій Дунець
25.05.2023 22:42 47908
Мухаммед Алі проти Сонні Лістона: легендарна битва чи масштабна афера
Мухаммед Алі проти Сонні Лістона: легендарна битва чи масштабна афера Valeriy Ruchka
25.05.2023 15:16 6749
Прямі трансляції

Костюк не потиснула руку білорусці Сабаленка - трибуни Ролан Гаррос освистали українку

Сьогодні 14:31 Андрій Твердохліб 752 1
Костюк не потиснула руку білорусці Сабаленка - трибуни Ролан Гаррос освистали українку

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк вчергове проігнорувала післяматчеве рукостискання із представницею країни-агресорки, не віддавши шани біорусці Арині Сабаленка.

Також заслуговує уваги поведінка публіки на трибунах, частина якої освистала українку. До того ж, Сабаленка намагалася щось сказати Костюк і відверто грала на публіку, виконавши реверанс...

Українка поступилася у двох сетах - 6:3, 6:2 і завершила змагання в одиночному розряді.

У другий день Roland Garros на корти вийдуть одразу 5 українок: Ангеліна Калініна зіграє проти Діан Паррі, Леся Цуренко - проти Барбори Крейчикової, Катерина Байндль - проти Ольги Данілович, Еліна Світоліна - проти Мартіни Тревізан, а Даяна Ястремська, яка пробилася через сито кваліфікації - проти Дони Векич.

Нагадаємо, напередодні Roland Garros Еліна Світоліна тріумфувала на турнірі в Страсбурзі, вигравши свій 17-й титул WTA.

Сімнадцять тріумфів Еліни Світоліної

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
20 років тому Андрій Шевченко виграв Лігу чемпіонів 20 років тому Андрій Шевченко виграв Лігу чемпіонів 5148
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 17104
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 75208
Збірна Німеччини сенсаційно здолала США у півфіналі ЧС-2023 Збірна Німеччини сенсаційно здолала США у півфіналі ЧС-2023 1800
Золотий пенальті Шевченка: 20 років тому українець виграв Лігу чемпіонів для Мілана Золотий пенальті Шевченка: 20 років тому українець виграв Лігу чемпіонів для Мілана 4157
США - Німеччина - онлайн-трансляція LIVE - 1/2 фіналу чемпіонату світу-2023 США - Німеччина - онлайн-трансляція LIVE - 1/2 фіналу чемпіонату світу-2023 1561
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 13214
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 71873
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 19434
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 9324 2
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 15600 3
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 70671