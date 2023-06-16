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Мілевський: Для мене Селезньов - велика людина

Сьогодні 21:20 203 0
Мілевський: Для мене Селезньов - велика людина

Джерело - Чемпіон.

Колишній форвард Динамо Артем Мілевський прокоментував закінчення кар’єри Євгеном Селезньовим.

Про це йдеться у новому відео ПРОФУТБОЛ Digital

"Для мене він, насамперед, велика людина. Просто велика людина, з якою я познайомився у нічному клубі. Я пішов із футболу, він йде з футболу – це життя, що зробиш. Не всі грають як Роналду до 40 або як Буффон до 43.

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Він грав тоді за київський Арсенал, а я за Динамо. Так вийшло, що побачились. Він каже: "Привіт". А я кажу: "Ти хто, друже?". Він каже: "Я Селезньов Жека". Ну і все, так і познайомилися" , - сказав Мілевський.

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