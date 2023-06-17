У Скоп'є святкували допізна

Джерело - Чемпіон.

Відомий британський журналіст з українським корінням Ендрю Тодос показав, як виїзна група підтримки збірної України справляла феєричний камбек підопічних Сергія Реброва в матчі проти Північної Македонії.

Репортаж просто з місця подій.

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Нагадаємо, Україна у грі 3-го туру кваліфікації Євро-2024 перемогла Пн. Македонію з рахунком 3:2, хоч після першого тайму поступалась 0:2.

Після зустрічі соцмережі навперебій взялись коментувати те, що сталося у Скоп'є.

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