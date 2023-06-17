Ребров відреагував на помилки Матвієнка

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер збірної України Сергій Ребров пояснив невпевнену гру Миколи Матвієнка у двох матчах поспіль.
Про це розповів сам наставник на післяматчевій пресконференції.
"Результативні помилки Матвієнка в останніх матчах? Усі помиляються.
Дуже важливо, щоб команда допомагала й виправляла помилки. Не потрібно говорити про окремих гравців. Ми пропускали, але виграли. Дуже важливо, що на полі була команда", - відзначив Ребров.
Нагадаємо, збірна України з неймовірним камбеком перемогла Північну Македонію у відборі на Євро-2024.