Батько Сергія Реброва розповів, чого чекає від сина у збірній України

Станіслав Ребров відреагував на призначення свого сина на посаду головного тренера збірної України.

Відповідний коментар Ребров-старший дав для сайту FanDay:

"Розмова про це йшла давно, протягом півроку. Звичайно, для мене це дуже приємно. Я завжди вболіваю за збірну України незалежно від того, хто тренер, а тепер на мені буде подвійне навантаження.

Доведеться вболівати не тільки за команду, а й за сина. Я вже чекаю 12 червня, щоб побачити товариський матч зі збірною Німеччини. Для мене навіть контрольний матч як календарний.

Спочатку, звичайно ж, буде важко. Позавчора ми говорили з Сергієм, і я йому вслід сказав: "Чекаємо від тебе сюрпризів у збірній“. Ось цього я і чекаю".