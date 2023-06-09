Батько Сергія Реброва розповів, чого чекає від сина у збірній України

Джерело - FanDay.
Станіслав Ребров відреагував на призначення свого сина на посаду головного тренера збірної України.
Відповідний коментар Ребров-старший дав для сайту FanDay:
"Розмова про це йшла давно, протягом півроку. Звичайно, для мене це дуже приємно. Я завжди вболіваю за збірну України незалежно від того, хто тренер, а тепер на мені буде подвійне навантаження.
Доведеться вболівати не тільки за команду, а й за сина. Я вже чекаю 12 червня, щоб побачити товариський матч зі збірною Німеччини. Для мене навіть контрольний матч як календарний.
Спочатку, звичайно ж, буде важко. Позавчора ми говорили з Сергієм, і я йому вслід сказав: "Чекаємо від тебе сюрпризів у збірній“. Ось цього я і чекаю".
Нагадаємо, Сергія Реброва офіційно оголосили наставником національної команди 7 червня.
Пізніше визначився штаб фахівців, що допомагатимуть головному тренеру в роботі.
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