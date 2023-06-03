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Еліна Світоліна пояснила, чому не тисне руки росіянкам та білорускам

Українська тенісистка вкотре висловилась про війну
Сьогодні 10:27 Андрій Дунець 104 0
Еліна Світоліна пояснила, чому не тисне руки росіянкам та білорускам
Getty Images
#Еліна Світоліна

Джерело - Твіттер Жозе Моргадо.

Еліна Світоліна після перемоги над росіянкою Анною Блінковою в 3-му колі Ролан Ґаррос дала черговий коментар щодо війни в Україні.

Українська тенісистка, зокрема, розповіла, чому не вітається із представниками держав-агресорів.

"Все почалося з представників українського уряду, у яких були зустрічі з представниками російського уряду. Вони були проти рукостискань, тому що вони, очевидно, не поділяють їхні цінності, і те, що росіяни роблять з нашою країною.

Ось із чого це випливає. Ми - українці, ми всі об’єднуємося заради однієї мети, заради перемоги у цій війні, і ми робимо все, що стосується цієї теми.

Я - українка. Я за свою країну. Я роблю все можливе, щоб підтримати, підбадьорити чоловіків та жінок, які зараз на передовій, які воюють за нашу землю, за нашу країну.

Тож можете уявити собі хлопця чи дівчину, які зараз на передовій. Вони дивляться на мене, а я буду вдавати, ніби нічого не відбувається? Я представляю свою країну. У мене є голос. Я за Україну. Я маю свою позицію щодо цієї війни. Те, що російський уряд чи російські солдати роблять на нашій землі, справді дуже жахливо.

Для нас це лише позиція щодо цього, і вона стосується багатьох сфер. Це стосується спорту, наших дій, різних сфер. Ми всі єдині, ми українці. І це наша позиція", - сказала Світоліна.

Нагадаємо, Світоліна після матчу проти Блінкової традиційно не потиснула руки представниці терористичної країни, а в наступному колі знову зустрінеться з росіянкою - суперницею Еліни буде 9-та ракетка світу Дарія Касаткіна.

Також українка напередодні прокоментувала свій фізичний стан та пояснила медичний таймаут, який брала в останній грі.

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