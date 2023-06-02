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Світоліна зіграє проти чергової росіянки в 1/8 фіналу Ролан Гаррос

Сьогодні 19:50 642 0
Світоліна зіграє проти чергової росіянки в 1/8 фіналу Ролан Гаррос
#Касаткіна, #Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Суперницею Еліни Світоліної в четвертому колі Grand Slam - Roland Garros стане росіянка, 9 ракетка світу Дар'я Касаткіна.

Матч відбудеться у неділю, 4 червня. Час і корт визначаться пізніше.

У третьому колі Світоліна в трьох сетах перемогла іншу росіянку Анну Блінкову (2:6, 6:2, 7:5). Касаткіна з а вихід у четверте коло розгромила американку Пейтон Стернс (6:0, 6:1).

У Світоліної тотальна перевага в очних протистояннях - 6 перемог у 6 зустрічах. Востаннє тенісистки грали в третьому колі US Open-2021. Матч завершився впевненою перемогою представниці України - 6:4, 6:2.

Нагадаємо, 3 червня Леся Цуренко поміряється силами з канадійкою Б'янкою Андреєску.

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