Відео дня: Світоліна феноменальним розіграшем завершила матч проти росіянки Блінкової

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна продовжує переможну ходу на турнірі серії Grand Slan Roland Garros. Українка в матчі третього кола перемогла росіянку Анну Блінкову (2:6, 6:2, 7:5).

Експерша ракетка України в останні півтора тижня демонструє якісний теніс, місцями нагадуючи себе в найкращі часи. У грі з Блінковою Світоліна побалувала прихильників шикарними розіграшами, вишуканими ударами та комбінаціями.

Останній розіграш у матчі якнайкраще характеризує увесь матч.

Відео

Додамо, що в наступному раунді Еліна знову зустрінеться з представницею терористичної країни - Дарією Касаткіною (9).

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