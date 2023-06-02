Світоліна дотиснула Блінкову у третьому колі Ролан Гаррос

Світоліна вийшла в 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Франції

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (192) переграла Анну Блінкову (56) у третьому колі Ролан Гаррос.

Матч тривав 2 години 16 хвилин та завершився з рахунком 2:6, 6:2, 7:5.

Світоліна виконала 5 ейсів, припустилася 8 подвійних помилок та використала 7 із 12 брейк-пойнтів.

В наступному раунді Еліна зустрінеться з Дарією Касаткіною (9).

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Грунт

Призовий фонд 19 804 000 євро

Третє коло, 02 червня

Еліна Світоліна (Україна) - Анна Блінкова 2:6, 6:2, 7:5

Нагадаємо, у першому колі Світоліна розгромила у двох сетах (6:2, 6:2) італійку Тревізан (26), а у другому здобула вольову перемогу (2:6, 6:3, 6:1) над австралійкою Сторм Гантер (204).

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