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Світоліна дотиснула Блінкову у третьому колі Ролан Гаррос

Світоліна вийшла в 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Франції
Сьогодні 18:39 957 0
Світоліна дотиснула Блінкову у третьому колі Ролан Гаррос
Фото - gettyimages
#Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (192) переграла Анну Блінкову (56) у третьому колі Ролан Гаррос.

Матч тривав 2 години 16 хвилин та завершився з рахунком 2:6, 6:2, 7:5.

Світоліна виконала 5 ейсів, припустилася 8 подвійних помилок та використала 7 із 12 брейк-пойнтів.

В наступному раунді Еліна зустрінеться з Дарією Касаткіною (9).

Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція 
Грунт 
Призовий фонд  19 804 000 євро
Третє коло, 02 червня

Еліна Світоліна (Україна) - Анна Блінкова 2:6, 6:2, 7:5

Нагадаємо, у першому колі Світоліна розгромила у двох сетах (6:2, 6:2) італійку Тревізан (26), а у другому здобула вольову перемогу (2:6, 6:3, 6:1) над австралійкою Сторм Гантер (204).

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