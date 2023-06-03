Світоліна: З ногою є невелика проблема, але я змогла сьогодні більш-менш відновитись

Українка розповіла про пошкодження в матчі з блінковою

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (192) брала медичний таймаут в матчі з росіянкою анною блінковою (56) через проблеми з ногою та оком.

Про це українка розповіла після своєї перемоги.

"З ногою є невелика проблема. Але я змогла сьогодні більш-менш відновитись. Мій фізіотерапевт зробила кілька маніпуляцій, тому нога була сьогодні у відносно нормальному стані.

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"Щодо ока, то в мене вискочив ячмінь, це було дуже неприємно. Він опустився униз ока, він був прямо на зіниці, тож я його постійно бачила. Було таке відчуття, що воно заважало мені бачити. Тому мені потрібен був лікар, аби промити око й адаптуватись до цього", - сказала Світоліна.

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