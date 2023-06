Драма в Донецьку, лебедина пісня Дніпра та невдалий реванш Шахтаря: український слід у подвигах Севільї в Лізі Європи

31 травня Севілья всьоме здобула Кубок УЄФА, обігравши Рому в фіналі Ліги Європи. "Нервіонці" виявилися сильнішими за "вовків" у серії післяматчевих пенальті й лише закріпилися на першому місці за кількістю перемог у турнірі.

Українські клуби також є частиною унікальної історії успіху іспанців, адже тричі невдало ставали на їхньому шляху до улюбленого трофея. Пропонуємо вам пригадати ті пам'ятні зустрічі.

Перша гра, котру приймали андалусійці, закінчилась унічию (2:2), проте драматичний матч-відповідь у рідних стінах Шахтаря розставив усі крапки над "і".

Саме тоді, у ворота Севільї, Франселіну Матузалем забив знаменитий гол ударом скорпіона. На фінальних хвилинах коментатор В'ячеслав Шарафутдінов уже вітав донеччан із проходженням у наступну стадію, однак "не кажи "гоп", поки не перескочиш"… Іспанський голкіпер Андрес Палоп перевернув хід протистояння, зрівнявши рахунок на 94-й хвилині.

В овертаймі Севілья забила переможний гол, Шахтар попрощався з мріями про чвертьфінал, а Шарафутдінов після того ще довго не працював на поєдинках "гірників".

Наступним з українців, хто прийняв удар Севільї в Лізі Європи став Дніпро. Команда Мирона Маркевича зустрілася з іспанським клубом у пам'ятному вирішальному матчі у Варшаві. Той матч був чи не останньою гучною заявою славетного клубу про себе.

Дніпряни несподівано вийшли у плей-оф та продовжували свою боротьбу аж до останньої гри турніру попри те, що клуб уже відчував серйозні фінансові труднощі. Згадує автор одного з голів Дніпра в тому поєдинку Руслан Ротань:

Інший гол за "синьо-біло-блакитних" забив Нікола Калинич уже на старті матчу, але цього було замало - Севілья забила аж тричі зусиллями Карлоса Бакки та Ґжеґоша Крихов'яка. Навіть героїчні сейви Дениса Бойка не допомогли.

