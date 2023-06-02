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Драма в Донецьку, лебедина пісня Дніпра та невдалий реванш Шахтаря: український слід у подвигах Севільї в Лізі Європи

Трошки ностальгії після першого єврофіналу сезону
Сьогодні 07:00 Nastya Bolshakova 123 0
Драма в Донецьку, лебедина пісня Дніпра та невдалий реванш Шахтаря: український слід у подвигах Севільї в Лізі Європи
#Дніпро, #Ліга Європи, #Севілья, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

31 травня Севілья всьоме здобула Кубок УЄФА, обігравши Рому в фіналі Ліги Європи. "Нервіонці" виявилися сильнішими за "вовків" у серії післяматчевих пенальті й лише закріпилися на першому місці за кількістю перемог у турнірі. 

Українські клуби також є частиною унікальної історії успіху іспанців, адже тричі невдало ставали на їхньому шляху до улюбленого трофея. Пропонуємо вам пригадати ті пам'ятні зустрічі.

Севілья – Шахтар. Сезон-2006/2007, 1/8 фіналу

Перша гра, котру приймали андалусійці, закінчилась унічию (2:2), проте драматичний матч-відповідь у рідних стінах Шахтаря розставив усі крапки над "і".

Саме тоді, у ворота Севільї, Франселіну Матузалем забив знаменитий гол ударом скорпіона. На фінальних хвилинах коментатор В'ячеслав Шарафутдінов уже вітав донеччан із проходженням у наступну стадію, однак "не кажи "гоп", поки не перескочиш"… Іспанський голкіпер Андрес Палоп перевернув хід протистояння, зрівнявши рахунок на 94-й хвилині.

В овертаймі Севілья забила переможний гол, Шахтар попрощався з мріями про чвертьфінал, а Шарафутдінов після того ще довго не працював на поєдинках "гірників".

Севілья – Дніпро. Сезон-2014/2015, фінал

Наступним з українців, хто прийняв удар Севільї в Лізі Європи став Дніпро. Команда Мирона Маркевича зустрілася з іспанським клубом у пам'ятному вирішальному матчі у Варшаві. Той матч був чи не останньою гучною заявою славетного клубу про себе.

Дніпряни несподівано вийшли у плей-оф та продовжували свою боротьбу аж до останньої гри турніру попри те, що клуб уже відчував серйозні фінансові труднощі. Згадує автор одного з голів Дніпра в тому поєдинку Руслан Ротань:

"Ми з Русолом купили фому на фінал Ліги Європи. А що, нам їхати туди, як безхатьки? У нас не було навіть поло. Севілья приїхала у костюмах, а ми - хто в чому. Маркевич давав нам преміальні з власної кишені. Це нас дуже мотивувало".

Інший гол за "синьо-біло-блакитних" забив Нікола Калинич уже на старті матчу, але цього було замало - Севілья забила аж тричі зусиллями Карлоса Бакки та Ґжеґоша Крихов'яка. Навіть героїчні сейви Дениса Бойка не допомогли.

Севілья – Шахтар. Сезон-2015/2016, 1/2 фіналу

Через 9 років Шахтарю випав шанс узяти реванш в іспанської команди за прикрий виліт у сезоні-2006/2007.

"Ми грали з ними у 2007-му й програли тому, що вони мали дуже сильного голкіпера Палопа. Зараз у них його немає, тому, мабуть, цього разу нам буде легше", - запевняв гендир Сергій Палкін.

На жаль, помститись не вийшло. Перший матч, як і минулого десятиліття, закінчився з рахунком 2:2, а другий – впевненою перемогою Севільї (3:1).

І звісно, фани Динамо добре пам'ятають витівку Дарійо Срни, що сталася якраз між тими двома зустрічами. Команда в літаку нецензурно переспівала гімн київського клубу, який вони обіграли в скандальному матчі УПЛ.

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