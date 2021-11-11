Шарафутдінов - про гол Палопа: Винен не я, а захисники Шахтаря

Колишній коментатор В'ячеслав Шарафутдінов після рокового голу Палопа у ворота Шахтаря чотири роки бомжував.

Про це заявив екскоментатор.

"Гол Палопа розділив життя на до та після. Винен не я, а захисники, які прогавили воротаря Севільї. Після цього 2007 року для мене все закінчилося. Я чотири роки, можна сказати, бомжував. Працював на обласному телебаченні простим редактором. Через чотири роки Ахметов покликав у готель і сказав мені: Я зрозумів, що ти хотів виграти Кубок УЄФА раніше, ніж ми. Тому повертайся", - зазначив Шарафутдінов.