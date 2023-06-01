Головне
Севілья у серії пенальті переграла Рому та виграла Лігу Європи
Сьогодні 01:04 1064
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома
Сьогодні 10:57 261488 4
Еліна Світоліна стрімко повертається в еліту: побувала в декретній відпустці, народила доньку, стала амбасадором United24
Сьогодні 10:55 1269 1
1 червня Цуренко зіграє проти американки Девіс у 3-му колі Ролан Гаррос
Сьогодні 10:04 600
Ліга Європи. Фінал. Севілья - Рома: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 01:55 2599
Ліга Європи. Фінал. Севілья - Рома 1:1. Як це було
Сьогодні 01:04 4790
Збірна України здолала Хорватію у Золотій Євролізі
Вчора 21:52 1012
Хіт переграв Ураган і виграв чемпіонат України з футзалу
Вчора 18:28 431
Світоліна зіграє проти росіянки в 3-му колі Ролан Гаррос, яку розгромила у фіналі Старсбурга
Вчора 17:34 4630 1
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ
Вчора 16:27 7415
Прямі трансляції

Севілья - Рома 2:1: огляд матчу

Відеоогляд матчу Севілья - Рома
Сьогодні 10:12 207 0
Севілья - Рома 2:1: огляд матчу
#Ліга Європи, #Рома, #Севілья

Джерело - Чемпіон.

У фіналі Ліги Європи сезону 2022/2023 Севілья перемогла Рому.

Ліга Європи УЄФА
Фінал, 31 травня

Севілья - Рома 2:1 (0:1) - 4:1 по пенальті

Гол: 0:1 - 35 Дибала, 1:1 - 55 автогол Манчіні

Повну версію матчу дивіться тут.

Севілья: Бону, Теллес (Рекік 95), Гудель (Маркан 120+8), Боде, Навас (Монтьєль 95), Ракитич, Фернандо (Жордан 120+8), Хіль (Ламела 46), Торрес (Сусо 46), Окампос, Ен-Несірі

Запас: Дмитрович, Флорес,, Рафа Мір, Ньянзу, Гомес, Буено

Рома: Патрісіу, Ібаньєс, Смолінг, Манчіні, Спінаццола (Льоренте 106), Матич (Бове 120), Крістанте, Челік (Залевський 91), Пеллегріні (Ель-Шаараві 106), Абрахам (Белотті 75), Дибала (Вейналдум 68)

Запас: Боер, Свілар, Карсдорп, Камара, Вольпато, Тахирович

Попередження: Матич 21, Мір 36, Пеллегріні 45, Манчіні 48, Ракитич 65, Крістанте 65, Челік 74, Залевський 105, Ламела 109, Хордан 120, Моурінью 120, Монтьєль 120+4, Окампос 120+10, Карсдорп 120+10

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Ліга Європи. Фінал. Севілья - Рома 1:1. Як це було Ліга Європи. Фінал. Севілья - Рома 1:1. Як це було 4790
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ 88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ 7415
Севілья - Рома: анонс і прогноз фіналу Ліги Європи УЄФА Севілья - Рома: анонс і прогноз фіналу Ліги Європи УЄФА 6346
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 261488 4
Турман: Ломаченко зробив недостатньо, щоб перемогти чемпіона Турман: Ломаченко зробив недостатньо, щоб перемогти чемпіона 5372
Світоліна зіграє проти росіянки в 3-му колі Ролан Гаррос, яку розгромила у фіналі Старсбурга Світоліна зіграє проти росіянки в 3-му колі Ролан Гаррос, яку розгромила у фіналі Старсбурга 4630 1
Рекомендуємо
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 44392
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 5221
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 36070
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 261488 4
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 21208
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 14933 6