Ломаченко: я хочу підтримати свою країну та Українську православну церкву

Василь ніколи не забуває про релігію

Джерело - Чемпіон.

Василь Ломаченко дав флешінтерв'ю після програного поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу (IBF, WBA Super, WBC, WBO) в легкій вазі американцю Девіну Хейні.

На запитання про своє майбутнє боксер відповів:

"Зараз я хочу повернутися додому, підтримати свою країну, підтримати свою Українську православну церкву".

Пізніше менеджер Ломаченка заявив, що команда подасть апеляцію щодо поразки від Хейні.

Нагадаємо, українець після бою дав волю емоціям і розплакався.

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